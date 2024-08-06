增添父能量：子女建正確婚姻觀 從爸爸開始

【明報專訊】根據家計會調查，沒有子女的夫婦比率較5年前增加逾倍，已取代「一孩家庭」成為主流。媽媽的平均理想子女數目雖然為1.5名，但實際子女數目僅0.9名。造成這樣的差距，除了高昂的育兒成本之外，許多人也因憂慮未來子女的生活質素而卻步。這無疑是一個值得社會關注的問題，但我們也不能忽視家庭關係對子女婚姻觀的重大影響。作為爸爸的你，曾否想過原來自己的婚姻關係會影響子女的未來？

害怕重蹈父母覆轍

筆者近年接觸不少大學生或大專生，當嘗試了解他們對未來的婚姻甚至生育的看法時，他們的回應令人震驚！「唔會結婚啦！」、「關係好就同居囉！當發現大家唔適合就可以隨時分開，大家都唔使負責任！」當筆者再追問會否考慮生育，他們表示連婚姻都不相信的時候，生育簡直是連想都不會想！當再深入了解背後的原因，原來就是因為他們看見父母的婚姻關係出現了問題。這些負面的家庭經歷，令年輕人對於未來婚姻產生了強烈的擔憂和焦慮。他們害怕重蹈父母的覆轍，擔心自己也會成為婚姻失敗者，進而選擇放棄組建家庭。爸爸們，若你的子女告訴你，他們沒有打算結婚和生育，你會有什麼反應？究竟爸爸可以如何傳承良好的婚姻價值觀予子女？筆者有以下3個錦囊：

1. 正視婚姻

如果父母婚姻關係不健康，子女的心靈成長很可能受到負面影響。筆者接觸過在單親家庭成長的青少年，他們在言談間會抱怨父母婚姻出現問題，甚至痛恨父母離婚。這樣的情緒不單影響他們對婚姻的態度，也容易令他們在日後的感情生活中重複父母的錯誤。若孩子在一個令人沮喪的家庭環境中成長，又如何學會建立健康的感情關係？即使爸媽表面上看來是美好，子女內心也能感受到他們之間的矛盾與隱藏的不快。作為爸爸，首先要好好檢視自己的婚姻。不論結婚的年日是長或短，鼓勵爸爸們定期抽出時間，與太太做些有意義的事情增進感情，爸爸亦可藉此與太太為夫妻關係定期「驗身」，達到長期穩健的夫妻關係。

2. 展示「愛」的相處模式

爸爸除了要為子女提供良好的物質生活條件外，更應該注重夫妻間的相處模式。我們要時刻緊記，子女觀察力極為敏銳，他們會無時無刻關注父母的言行舉止，並據此來形成自己對婚姻的看法。如果父母之間的相處模式太過惡劣，例如：經常爭吵不休，又或是冷戰有隔膜，這些子女都會看在眼內，可能會令他們產生一種「婚姻即是痛苦」的刻板印象，從而失去信心，拒絕踏上婚姻道路。鼓勵爸爸經常設身處地為太太着想，當出現矛盾時，以耐心、積極的態度和語氣去溝通和解決問題，讓子女明白父母正面溝通的背後是為了維繫彼此的關係，而非只着眼於辯論誰是誰非。

3. 建立子女的婚姻價值觀

每個子女都是獨立個體，即使在同一家庭成長，他們對婚姻的看法也可能大相徑庭。所以爸爸要多花時間陪伴子女，深入了解他們的想法和感受。子女在不同成長階段對家庭關係往往有獨到的觀察和深刻的感受。建議爸爸主動與子女建立溝通習慣，那怕只是短短的10分鐘，鼓勵他們敞開心扉訴說內心想法。只有爸爸了解子女的內心世界，才能適時給予正確引導，幫助他們建立正確婚姻觀。

作為爸爸，我們都希望子女能夠有幸福美滿的未來。我們要時刻提醒自己，子女的婚姻幸福，很大程度上取決於我們的婚姻關係。相信只要我們用心經營，定能成為子女學習美好婚姻的最佳楷模，我們才能真正地激勵子女，使他們也擁抱婚姻和延續下一代。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

（由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。）

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[Happy PaMa 教得樂 第513期]