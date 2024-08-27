親子筆陣．家庭有教：家長C.A.R.E. 孩子叛逆無有怕

【明報專訊】家長湊孩子有遇過「trouble」嗎？所謂「trouble two（或 terrible two），即兩歲「可怕叛逆期」，常被用來形容幼兒在兩歲左右時期出現的一系列行為挑戰，包括頻繁的情緒爆發、抗拒父母要求、強烈的獨立和自我意識等。「叛逆期」通常會從兩歲左右開始，持續到3歲甚至4歲——其間孩子行為挑戰逐漸減少，隨着語言能力和自我調節能力的提高，情緒和行為逐漸穩定。

兩歲的孩子正處於情緒發展的關鍵時期。他們的情緒變化迅速，不時會突然從高興轉變為哭鬧或發脾氣，通常是因為他們無法清楚表達自己的需求或感到受挫。這主要源於他們自我調節能力尚未完全發展，無法有效處理和表達內心的感受，經常會說「不」，反映出自我意識的增強，渴望更多的自主權。面對「叛逆期」家長宜以C.A.R.E. 的態度去與孩子相處：

Consistency（教養一致）

設立明確的規則和界限，並且始終如一地執行，有助孩子理解並遵守規則，減少混淆和不安。家長在制訂規則後應該一致地堅持，不因情况變化或情緒波動而改變，這樣可以幫助孩子建立穩定的行為模式。同時，與其他照顧者（如祖父母、工人姐姐）保持一致的教養方式，也能讓孩子更容易理解和適應家庭的期望。

Autonomy（獨立自主）

給予孩子適當的選擇和自主權，讓他們在安全範圍內探索和學習，有助他們的自信心和自我調節能力。孩子在這個階段渴望更多自主權，家長可以通過提供有限的選擇來滿足這一需求，例如讓孩子選擇明天穿哪件衣服或晚餐吃哪種蔬菜。這些簡單的決策可以幫助他們感受到自己對生活有一定的控制權，並促進他們的思維發展。

Regularity（生活規律）

建立穩定的日常作息時間和活動計劃，可以給孩子安全感，減少不確定帶來的焦慮和情緒波動。規律的生活節奏有助孩子預測日常活動，從而減少抗拒行為。例如家長設定固定的起牀、吃飯、遊戲和睡覺時間，這不僅有助孩子身心發展，也能使家庭生活更加有序。

Encouragement（正面鼓勵）

及時表揚和獎勵孩子的期望行為，強化積極的行為模式，往往比僅僅處罰不良行為更有效。家長應該專注於孩子的進步和積極行為，並通過表揚和獎勵來鼓勵他們。例如當孩子感到傷心時說出口和深呼吸，家長給予安撫和言語上的讚美，不僅能提高孩子的自尊心，還能激勵他們繼續努力保持良好表現。正面的鼓勵有助建立孩子的信心，並促進他們的情感和行為發展。

「Trouble two」的出現，反映孩子思維能力的成長。家長運用適當的親子相處技巧，當能把「trouble two（可怕的兩歲）」變成「adorable two（可愛的兩歲）」！

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第516期]