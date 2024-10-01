活動推介：日本大熱公仔 等你「夾」回家

公仔機：TAITO STATION南昌V Walk分店的設備包括最新款的日本雙爪機，以及專為大型公仔設計、在日本頗受歡迎的三爪機，讓夾公仔愛好者可以充分展示自己的技巧。（鄧家烜攝）

【明報專訊】夾公仔高手又有好去處！日本連鎖遊戲中心TAITO STATION今日（10月1日）正式於南昌V Walk商場開幕，場內設有超過50部夾公仔機，提供過百款從日本直送景品，當中包括日本人氣動漫卡通、遊戲角色IP公仔和Figure如Chiikawa、Rilakkuma、Mofusand等，10月期間更有多款萬聖節特別版公仔，粉絲們不容錯過！

除了大大小小的公仔，小朋友最開心的莫過於夾糖果，今次V Walk分店特別推出6部「一元一次」夾糖果公仔機，非常抵玩！新店開幕優惠還包括入會禮品和大抽獎，即日至10月14日期間登記成為會員後透過電子金幣卡增值滿指定金額，即可任選期間限定小禮物，包括環保袋、杯、原子筆及指甲鉗（換完即止）；如以電子金幣卡增值滿$800或以上，即可獲得1次「TAITO STATION『開幕有賞』大抽獎」的抽獎機會，有機會贏取高達$10,000的TAITO STATION電子金幣10,000枚（名額1個）、香港主題樂園入場門券4張（名額3個）、V Walk商場$200贈券（名額20個）、TAITO STATION電子金幣100枚（名額100個）及TAITO STATION開業限定的好運福袋（名額250個），看看大家運氣如何！

■INFO

TAITO STATION 南昌V Walk分店

營業時間：上午10:00至晚上10:00（10月1日中午12:00至晚上10:00）

地址：九龍深旺道28號V Walk L2-20，125-126 號舖

網站：www.facebook.com/taito.hk

整理：顏燕雯

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