校園欺凌：學者倡強制通報、設獨立機構跟進 揪出「小霸王」 對症下藥減欺凌

【明報專訊】每年11月首個周四，聯合國教科文組織（UNESCO）都定為「反對校園暴力和欺凌（包括網絡欺凌）國際日」，呼籲全球不單在當日，更要在每一天都關注校園欺凌問題。香港的欺凌比率冠絕全球。雖然教育局一直宣稱採取「零容忍」政策，惟校園欺凌個案依然有增無減，近日亦有調查指，全港高小學生，逾三成曾被欺凌。專家稱，香港要洗脫「欺凌之都」的污名，唯靠改善現行機制，包括強制學校通報，並交由獨立專業的機構跟進處理，讓社會充分認知欺凌的嚴重，拒絕「寧容忍」的態度。

逾三成學童曾受欺凌 校本處理成效微

經濟合作與發展組織（OECD）在2017年曾對全球54萬名15歲中學生的生活滿意度作調查，結果反映，在本港受訪約5000名學生當中，有約三成（32.3%）表示1個月內曾遭受3次或以上欺凌，位列72個國家或地區之首；小學生校園欺凌的問題亦同樣嚴重，香港幼兒教育及服務聯會（幼聯）在今年曾以網上問卷形式，訪問272名小五及小六學生，發現近三成半（34.9%）學童曾遭欺凌，約四成（41.1%）受害者有復仇想法，有逾一成半人（16.8%）更萌生自殺念頭。

每次提及欺凌問題，教育局都重申採取「零容忍」政策，但成效是否彰顯呢？

教育局長蔡若蓮在今年4月回覆立法會議員提問時稱，在過去3學年（2020/21至2022/23），年均錄得420宗學校處理涉校園欺凌的學生個案，這比對該局在2019/20至2021/22，年均錄380宗，增幅有約一成，反映歪風不滅。

專門從事欺凌研究的城市大學社會及行為科學系副教授馮麗姝坦言，對本港情况多年來無改善感到失望，並認為是藥不對症的結果，「根據現行政策，校園欺凌案件，除非牽涉嚴重暴力或傷害，學校才必須通報教育局甚至即時報警，一般都是由校方自行處理的。先不說有些學校為保校譽，寬鬆結案，事實上校長、老師本身都忙得不可開交，也有延後跟進的風險，那麼續用『校本管理』方式，對遏止問題有幫助嗎？」

反觀台灣，校園欺凌問題卻持續有改善。在2017年OECD同一項調查，台灣在72個國家或地區中排名「尾二」，欺凌率為10.7%，較香港低21.6個百分點。她認為，這是由於台灣反欺凌政策方面做得很完善，除政府制訂了《校園霸凌防制準則》，也有專為反欺凌而設的專線和處理欺凌事件的非政府組織，並不像香港以「校本」方式處理。

「校園暴力」不等同「校園欺凌」

馮麗姝補充，現時學界對「校園暴力」和「校園欺凌」的觀念仍然有混淆，因無仔細分類及處理，便難有效降低學生的攻擊行為。「首先，不是所有『攻擊行為』等同『欺凌行為』，『攻擊者』也不一定是『欺凌者』。」她解釋，九成的校園衝突或校園暴力，其實都是「反應型攻擊者」（俗稱復仇者）所為，這類學童一般比較敏感，認定別人懷有敵意，純因保護自己而衝動地作出攻擊反應，他們不是欺凌者，「真正的欺凌者，是一班『操控型攻擊者』（俗稱小霸王），他們是有動機及預謀去使用肢體暴力、言語威嚇或排斥別人等攻擊行為，來得到如金錢、物質、權力等好處的；在情緒上，他們冷靜理智，過程中亦會有快感和優越感」。

馮麗姝強調，兩種不同類型的攻擊者背後的動機、目的和情緒都不一樣，需要的策略、輔導手法都有分別，莫說校長、教師，有時連社工都未接受過相關專業培訓，未必有能力應付得到，她倡議政府改善現行機制，除強制學校通報教育局，更應設立由多方專家組成的獨立機構，專門跟進校園暴力及欺凌個案，「香港其實有很多界別的專業人才，不單止社工，還有輔導師、家庭治療師、遊戲治療師等，他們可以從不同切入點介入及處理同一宗個案，假如能跨界別、跨專業地合作，可相得益彰」。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第528期]