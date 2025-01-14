度假營：離開爸媽2日1夜無扭計 K3學生孭住書包去宿營 學習自理

執拾行李：早在出發前一個月，教師已在課堂上教授孩子如何執拾要帶往宿營的必需品，更讓他們懂得分清什麼是「需要帶」，什麼是「想要帶」。（盧曼盈攝）

【明報專訊】去年12月的某周五，有幼稚園非常大膽地在沒有家長的陪同下，由教師們單獨率領一班K3學生前往西貢宿營，以訓練孩子的獨立和自理能力。事實上，對一個5、6歲的小朋友來說，要自行刷牙、洗臉、洗澡，已經絕不簡單，他們還要離開爸媽2日1夜，獨個兒睡覺，簡直是不可能的任務！但結果這班K3學生卻一起創造奇蹟，其間並沒有一個小朋友哭哭啼啼嚷着要回家，足見這次活動十分成功。

文︰顏燕雯

在去年8月舉行的新學期家長會時，中華傳道會基石幼稚園校長楊安娜已跟K3家長提及會安排學生到西貢保良局賽馬會北潭涌度假營，她解釋，此舉是希望提升這班在疫情期間入學的K3學生在自理、社交方面的能力，幫助他們在升小學前，更加獨立。「現今很多小朋友都是獨生子女，或者家中有外傭，事事被照顧周到，他們需要學習成長；同樣地，這也是一個給家長學習放手、讓孩子自我成長的機會」。她說，沒料到家長的反應那麼好，超過一半表示會報名，令學校增添不少信心。

學期初開始準備 教執拾行李

事實上，為了這個宿營，校方事前做了很多準備工夫，務求令家長和孩子有充足的身、心預備，包括在學期初，學校已告訴小朋友將有這個活動，他們也明白屆時爸媽不會同行陪伴，並在課堂上學習如何執拾行李等；同時，學校也請家長在家配合，例如教導小朋友自己洗澡和穿衣服，甚至請女孩子剪短頭髮，以方便在營舍洗頭等。令楊安娜驚喜的是，家長不但積極配合，更認同這是一個難得的機會讓孩子成長，自己也可趁機小休放假！

出發當天，記者看到小朋友只背着一個平日上學用的書包起行時，感到十分好奇，2日1夜所需的物品，真的可以全部放進這個書包嗎？這個懷疑，也曾經是不少家長心裏的疑問。但原來早在出發前一個月，教師已給小朋友派發一張需要攜帶的物品清單，當中有睡衣、內衣褲、牙刷、拖鞋、毛巾等，至於沐浴露、牙膏等較大件的必需品，校方會為小朋友準備的，所以書包要放的日用品真的不多，剛好夠用。

分辨「需要帶」和「想要帶」

班主任胡嘉慧透露，藉着營前準備，也教導學生分辨什麼是「需要帶」，什麼是「想要帶」，「例如有小朋友問可否帶玩具，我會請他們想想玩具是否必要；又討論過如在外邊過夜，我們會用到些什麼。最後，他們都懂得說，因為要洗澡，所以會用到毛巾，玩具留在家中玩就可以」。她補充，這些營前準備活動，無論有否參與宿營的小朋友都會一同做，因為這也是一種生活的學習。

在這2日1夜裏，教師為學生安排了豐富的活動，包括在營地玩單車、繩網等設施，也有夜行活動及團體遊戲。而小朋友輪流洗澡時，其他人又會玩桌遊，晚上大家則圍圈分享，互相讚賞大家做得好的地方。楊安娜指，孩子不但全程沒有扭計，遊戲時更大膽嘗試了一些平日不會做的東西，有學生翌日更問教師「是否會多住1晚」，令她們喜出望外，「相信對學生和家長來說，這也是個十分難忘的體驗」。

[Happy PaMa 教得樂 第536期]