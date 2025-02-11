升學攻略．幼稚園及小學篇：又一村學校語境佳 設施完善

【明報專訊】問◢本人兒子獲又一村學校和基督教中心幼稚園（窩打老道）上午班取錄。我們居於64校網，將來首選考直資小學，心儀保良局陳守仁小學及英華小學，亦預計會自行外補英文。如兒子未獲直資學位，便參與大抽獎。有幾個問題想請教：

1. 上述兩所幼稚園，哪間考直資小學結果較理想？

2. 哪間較能在愉快學習中獲取較好的學習效果？

3. 聽聞基督教中心幼稚園每日有25分鐘英文堂。語境、英文堂方面，哪間較優異？

4. 兩校學術水平會否過淺？明白它們受教育局規管，但都希望是中上水平。

5. 根據趙sir多年經驗，綜合來說哪間略勝一籌？

答◢明白你的情况，現逐一解答你擔心的問題。

1. 又一村學校雖然沒有公布畢業生升直資小學的數據，不過我有朋友的女兒在該校畢業，經面試考入一直資小學；基督教中心幼稚園校網則有顯示不少畢業生升上直資小學。

2. 兩校都以愉快學習為目標。女兒讀又一村的朋友透露，一家人到日本旅行時，女兒會問媽媽何時回港上課，說「好掛住啲老師同學」，可見學校令學生有歸屬感。

3. 語境方面，又一村學校有NET，朋友的女兒時常模仿教師說英語，十分傳神，相信英文比得上基督教中心幼稚園。

4. 參考教育局評核報告，本人給又一村學校的評級（從A++至A-）為A，而基督教中心幼稚園為A-，兩間程度都不會過淺。

5. 整體上相比，又一村學校略勝一籌，加上該校面積約6萬平方呎，還有戶外遊樂場、禮堂等幼稚園罕有的場地和設施，值得考慮。

樂基（駿景園）升學不俗可考慮

問◢小兒將於2025年7月滿2歲，計劃在2025/26學年讓他入讀沙田區學校的PN（學前班），現獲培僑國際幼稚園（碧濤花園）上午班和樂基幼兒學校（駿景園）下午班取錄。升小方面，我希望將來小兒入讀同區的培僑小學或香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。請問我應該選擇哪一間幼稚園？

答◢培僑（碧濤花園）創校於2023年，在幼稚園概覽透露的資料不多，沒有往績可尋，難以介紹。樂基（駿景園）創校於1997年，歷史較久，有畢業生獲香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、培僑小學、保良局陳守仁小學、浸信會沙田圍呂明才小學及浸信會呂明才小學取錄。綜合來說，可以考慮樂基（駿景園）。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第540期]