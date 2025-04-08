好去處：波波池、滑梯、攀爬區 盡情放電 人均$25 暢玩室內遊樂場

坐穩校車，讓小朋友當起小司機帶你去到目的地吧！（廖凱霖攝）

【明報專訊】帶孩子出街，又買又玩，往往花費不菲，所以不少家長都會蒐羅「平、靚、正」的活動，希望子女玩得開心之餘，荷包又不會太「傷」。最近港島區就有一間新開張的室內遊樂場，以「親民價」入場費作招徠，人均$25就可以玩足90分鐘，價錢這麼便宜，到底有什麼好玩？記者就帶大家入場視察，看看它是否真的性價比如此高！

文︰顏燕雯

小模特兒︰李樂晴

設於西環石塘嘴的Giggleland以「優質廉價室內兒童遊樂場」作為定位，面積約2000平方呎，空間未算十分大，但五臟俱全。當中的遊樂設施專為0至6歲小朋友設計，包括煮飯仔專區、小型超巿、沙池、波波池、滑梯及攀爬設施，以及各款造型車車。對學前幼兒來說，這些項目已經非常足夠，而更重要的，是現時仍然維持新開幕優惠價，只需$50即可一大一小入場玩足90分鐘，在同類型室內遊樂場中可說是性價比甚高。

設施專為0至6歲兒童設計

Giggleland創辦人「七嫂」蘇芬，是文具佬生活百貨老闆，身為兩個6歲半與4歲孩子的媽媽，她最明白與子女相處及玩樂的重要，因此親自打造全新概念的Giggleland，並設在文具佬旁，讓家長陪伴孩子玩樂的同時，又可到旁邊購物。兩者都堅持「親民價、優質貨」的理念，讓歡樂可以成為每個家庭的日常，而不是奢侈品。Giggleland另有包場優惠，$4000可享3小時任玩場內遊玩設施，更可提供到會食物及飲品讓客人選擇，與朋友仔大搞生日派對！

■INFO

Giggleland

營業時間︰每日上午11:00至晚上8:00

費用︰$50/90分鐘，其後每半小時$30（一大一小入場，小童年齡為6個月至10歲或以下，優惠直至另行通知）

地址︰西環石塘嘴德輔道西402至404號 石塘坊地下G10號（香港大學站B1出口）

查詢及預約︰5287 6483（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第548期]