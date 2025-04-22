荒失失在加家：最終還是決定搬省了

【明報專訊】還記得小時候曾經學過一句成語「孟母三遷」，就是孟子母親為了給孩子創造一個更好的學習環境而3次搬家。其實不少和我同時間去Winnipeg的港人，也不停化身「孟母」，由Winnipeg搬去其他城市，有人選擇Vancouver及Toronto這些大城市，而過完今年暑假之後，我們一家決定將由Winnipeg搬到加拿大另一城市Edmonton。

決定由一個城市搬到另一城市（搬省），並不像在香港時由港島搬到九龍般容易，始終不同城市之間相隔數百、甚至上千公里，加上不同省政府都有一些行政上的不同，要處理的事情其實十分多，尤其是對於移居加拿大初期已購置物業的家庭來說，要煩惱的事情更多。其中家俬及日用品的處理，分類、入箱、斷捨離已經夠頭痛，還要跟目的地的省政府申請文件，小朋友要重新入學，這個過程在朋友之間都戲稱為「國內移民」。但為何不少人仍決定搬省？原因不外乎是為了孩子學習，其實之前也說過不少Winnipeg與其他省在教學上的差異，這裏不再贅述。

為孩子升學「國內移民」

決定要在今年搬省，其中最大原因是哥哥下年便要上高中，在加拿大高中課程比初中及小學更為重要，因為初中及小學的學習大多以輕鬆為主，但一進入高中之後，課程便會一下子變深和緊湊，所以很多家長都會選擇在小朋友進入高中之前搬省。而我們決定今年搬省的另一個原因，是希望還有3年才升高中的妹妹，可以快一點適應當地初中課程，以準備好升高中。

對於不少香港人來說，會比較熟悉Vancouver及Toronto，而近年多了港人移民加拿大後，Winnipeg及Calgary也漸漸多人認識；至於Edmonton又是一個什麼地方？其實Edmonton位於Calgary的北面大約3小時車程，論經緯度比Winnipeg更接近北極，天氣與Winnipeg沒有太大差別。

至於經濟方面，Edmonton在2021年時人口約為140萬人，相比只有約75萬人口的Winnipeg有更大的經濟發展規模，而與有130萬人口的Calgary則有接近的發展規模，不過因為天氣問題，Edmonton的城市發展相對Calgary會慢一點。經常會有人說，Calgary是白領城市，而Edmonton則是藍領城市，可見兩者的差異。環境方面，Edmonton的道路規劃與Winnipeg相似，平路較多，駕駛者的態度相對Calgary較為「斯文」，所以之前不少由Winnipeg搬到Edmonton的人，都說兩個地方在居住上沒有太大分別。

對於搬省這個問題，身邊不同朋友都有不同看法，有些人會決定搬去和香港環境接近的Vancouver，也有人選擇發展機會更多的Toronto，但亦有不少朋友選擇留在Winnipeg，等小朋友長大後再決定自己的發展方向，畢竟我身邊不少朋友都已經不是「十八廿二」，要重新適應一個新地方也不容易，更要由零開始認識新朋友，這亦是不少人不想再搬省的主要原因。

我小時候對「孟母三遷」這個故事沒有太大感覺，因當時年紀還小，但到了接近半百的年紀再來一次「大遷移」，回想起來的確要佩服孟母的魄力及決心。由香港搬到Winnipeg，之後再由Winnipeg搬到Edmonton，幾乎將「孟母三遷」這句成語化為現實，希望經過今次搬省之後，不需再搬遷了！

文：吳一鳴

（人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。）

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[Happy PaMa 教得樂 第550期]