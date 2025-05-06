本周FOCUS．採訪手記．朱薰的母親節禮物：樂見子女互相扶持

【明報專訊】每年母親節專題，我們都想找些不一樣的媽媽跟大家分享育兒心得。今次找來電台DJ朱薰，除了因為她每逢周日下午主持一個與兒童、家庭相關的節目，亦因為在大大小小的親子活動場合總會看到朱薰的身影，就像相約是次訪問，正是在去年一個大型遊樂場開幕當日，記者看見她帶着女兒「妹之」去試玩，便大膽跟她「相認」。用「相認」來形容，原因是今次已經是朱薰第三次接受《HappyPaMa教得樂》的訪問了。首次跟她認識，就是兒子「之仔」大約半歲的時候，第二次則是她肚裏懷有「妹之」的時候，轉眼間，兩個孩子都已長大不少，也不得不慨嘆時光飛逝！

猶記得朱薰當年在訪問中表示兒子知道妹妹即將出生，他說將來會替妹妹換片、陪她睡覺、替她開電視和收音機等，時光荏苒，再次見面，記者看到兄妹間十分有默契，更提議拍攝時，彼此要做什麼表情、動作，一會兒說要玩雜技，一會又扮互相攻擊，鬼主意多多，相處非常融洽。

鬼馬兄妹 默契十足

作為母親節的主角，朱薰覺得感動的是， 除了丈夫、子女一直很愛惜她，最開心是看到兩兄妹學會如何關心和互相支持，她認為孩子之間的關係不僅是兄妹之情，更是未來生活中互相支持的重要基礎。這份母親節禮物她已經「收到」了，也感謝朱薰讓我們看到一個充滿愛與智慧的家庭是如何運作。在此祝所有母親都心願達成，母親節快樂！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第552期]