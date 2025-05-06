DIY：毛絨條扭出心思禮物 自製小盆栽花花指環𧨾媽媽

(3)把做好的花朵一一插在紙杯上；盆栽面鋪上綠色紙碎，即成（廖凱霖攝）

選用較幼身的筆，把毛絨條捲在筆身，取出筆後，把另一條毛絨條套在圈內並打結，首末端拉回一起後用不同顏色毛絨包裹莖部即成（廖凱霖攝）

蒲公英：選用較幼身的筆，把毛絨條捲在筆身，取出筆後，把另一條毛絨條套在圈內並打結，首末端拉回一起後用不同顏色毛絨包裹莖部即成（廖凱霖攝）

把毛絨條捲在筆身，取出筆後，扭緊毛絨條兩端，再慢慢拉開每個圓圈，變成花瓣形狀。用另一條毛絨條其中一端捲成小小的圓頭，插在小花中央做成花芯，最後用綠色或啡色毛絨條包裹莖部外圍即成（廖凱霖攝）

多瓣小花：把毛絨條捲在筆身，取出筆後，扭緊毛絨條兩端，再慢慢拉開每個圓圈，變成花瓣形狀。用另一條毛絨條其中一端捲成小小的圓頭，插在小花中央做成花芯，最後用綠色或啡色毛絨條包裹莖部外圍即成（廖凱霖攝）

(4)拿取另一條毛絨條，把其中一端捲成小小的圓頭，之後插在小花中央，做成花芯（廖凱霖攝）

(1)一次過把3條顏色相同的毛絨條套在手指上，在手指下方扭轉，形成一個指環圈圈（廖凱霖攝）

【明報專訊】母親節快到，不少人都會向媽媽送上康乃馨以表心意。但小朋友們，若你們能用一雙小手，親自製作色彩繽紛的盆栽和指環，相信媽媽見到會更開心呢！現在就一起來準備不同顏色的毛絨條，DIY充滿心思的母親節禮物啦！

文︰顏燕雯

圖：廖凱霖

小模特兒：爾澄

示範：Miss Yoyo@嵐天教室

■（一）花花指環

◆材料：毛絨條、剪刀、小紙杯、不同粗幼的筆或飲筒、顏色筆、黏土、綠色碎紙絲

◆製作方法：（圖）

(1)一次過把3條顏色相同的毛絨條套在手指上，在手指下方扭轉，形成一個指環圈圈

(2)把指環翻過來，將6根毛絨條像八爪魚觸鬚般平均散開

(3)逐條從外至內捲至中央位置，做成小花模樣

(4)拿取另一條毛絨條，把其中一端捲成小小的圓頭，之後插在小花中央，做成花芯

(5)把花芯末端包裹在指環底部。完成

■（二）小盆栽

◆製作方法（花朵部分）

薰衣草：用紫色毛絨條包裹半條綠色毛絨條即成

◆多瓣小花：（圖）

把毛絨條捲在筆身，取出筆後，扭緊毛絨條兩端，再慢慢拉開每個圓圈，變成花瓣形狀。用另一條毛絨條其中一端捲成小小的圓頭，插在小花中央做成花芯，最後用綠色或啡色毛絨條包裹莖部外圍即成

◆蒲公英（圖）

選用較幼身的筆，把毛絨條捲在筆身，取出筆後，把另一條毛絨條套在圈內並打結，首末端拉回一起後用不同顏色毛絨包裹莖部即成

◆（組裝部分）：（圖）

(1)為紙杯畫上圖案

(2)杯中放入紙黏土

(3)把做好的花朵一一插在紙杯上；盆栽面鋪上綠色紙碎，即成。完成

[Happy PaMa 教得樂 第552期]