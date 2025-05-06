增添父能量：混沌少年時——給爸爸上的一堂課

【明報專訊】在這個資訊爆炸、價值多元的時代，青少年的成長旅程充滿挑戰與矛盾。Netflix早前熱播的劇集《混沌少年時》，以細膩的筆觸描繪出一群青春期少年，在校園、家庭與自我認同間掙扎徘徊的故事。劇中不止還原了青少年內心的混亂與不安，更深刻呈現了爸爸這個角色，在子女成長過程中不可替代的影響力。作為爸爸，或許我們習慣以理性、權威的方式處理問題，但青春期的孩子，需要的遠不止於此。以下3點溫馨提示，送給每一位有青少年子女的爸爸，願大家都能成為子女成長路上最堅實的靠山。

聆聽兒子心聲

1. 給予理解和包容

青春期子女的內心世界往往十分複雜，他們有理想、有迷惘、有衝動，也有脆弱。爸爸或許無法完全懂得子女的感受，但至少可以給予理解和包容。與其急於評論、責備，不如坦誠告訴子女：「我知道你最近壓力很大，有什麼想說的都可以跟我分享。」即使一時無法解決問題，這份包容已經是子女最珍貴的依靠。在劇中，某父親的角色展現了傾聽的重要。即使他認為自己的職業、學識、能力都比兒子高，但在調查案件時，兒子卻能為他提供極重要的線索。這令爸爸反思自己平日忽略了耐心聆聽兒子的心聲。令筆者欣賞的是，這位爸爸願意放下身段，主動相約兒子去餐廳繼續聊天，讓兒子感受到被理解與接納，親自為這段父子關係注入正能量。

辦法總比困難多

2. 先分享自己的內心世界

飾演極強自尊心的爸爸在劇中展示了，自己的責任就是強大、可以解決一切困難。但子女更需要看到父親的真實和人性。勇於表達自己的困難與脆弱，不僅不會讓子女瞧不起你，反而會讓他們學會同理與尊重。爸爸可以說：「其實我也會迷惘，但辦法總比困難多，我們可以一起想辦法。」這樣的榜樣，能教會子女如何健康面對失敗和壓力。青少年子女在生活上總會遇上不同問題，爸爸可以鼓勵他們表達自己的觀點。無論是選擇課外活動還是面對朋友關係的問題，爸爸若能提供安全信任的空間，讓子女放心分享，能幫助他們建立自信心，學會獨立作決定，這對他們未來的成長至關重要。

3. 走進子女的世界

青春期的孩子渴望獨立，也需要空間。爸爸不妨主動參與他們感興趣的活動，從旁了解子女的世界，而非強硬監督與控制。與孩子一起做運動、看動漫、討論他們感興趣的事，讓家庭變成一個可以使子女放心展示真正自己的地方。當子女感受到爸爸的尊重與信任，他們自然會敞開心扉。爸爸的理解和支持能夠讓子女感受到家庭的力量。這不僅能增強孩子的心理韌性，還能幫助他們學會如何處理情感和壓力。

作為青少年子女的爸爸，我們需要意識到自己的獨特角色，並在子女的成長過程中發揮積極的影響力。願每位爸爸都能在子女的混沌少年時，發揮獨特的父愛力量，陪伴他們迎向更成熟、更自信的未來。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第552期]