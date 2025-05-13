好去處：來啟德加入「春日部防衛隊」 奇趣冒險 穿梭蠟筆小新多重宇宙

展覽區旁設有主題小食店，包括熱麥茶（$48，左一）、小白造型波子汽水配棉花糖（$68，左二）、小新屁屁造型芒果茉莉花雪花冰（$88，前右）及各款阿呆銅鑼燒（$48，後右一、二）等。（盧曼盈攝）

小新時光之旅中，大家可透過大圓球和鏡子，欣賞經典電影如《蠟筆小新：暴風森林大作戰》、《蠟筆小新：我的超時空新娘》以及《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》等的動人情節。（盧曼盈攝）

在未來城市場景中，大家可以與小新最愛的動感超人合照！細看下動感超人手中抱起的正是光着屁屁的小新呢！（盧曼盈攝）

電影《蠟筆小新：我的超時空新娘》中出現過長大後的未來刑警野原向日葵，在這裏大家可以騎上她的電單車，做個小小車手。（盧曼盈攝）

盡情打卡：歡迎來到妮妮兔子的夢幻房間！巨型可愛兔子玩偶加巨大充氣球重現了妮妮幻想中的美好夢境。（盧曼盈攝）

妮妮兔子的夢幻房間有一個暗黑區，大家可拍打變形的妮妮兔發泄壓力，每次拍打都會觸發不同的燈光及音效，非常有趣。（盧曼盈攝）

小新經常做出奇怪的姿勢，有時真令人哭笑不得！今次大家可以站在動態感應屏幕前跟隨畫面中的小新一起做出指定動作，看看誰的甫士最厲害！（盧曼盈攝）

在《蠟筆小新︰幽靈忍者珍風傳》電影場景的忍者村小屋中，大家站在台上擺出正確姿勢，便可召喚不同的靈獸，這次小朋友召來了小豬，不知你又會召來什麼呢？（盧曼盈攝）

（圖、圖2）博物館亦展示了20個不同造型的微型小新，以及小新歷代電影海報。在塗鴉王國，大家可使用指定的感應蠟筆於大型投影幕上為角色着色，完成的作品會即時傳送到展區內的「春日部畫廊」畫紙上動態展示。（盧曼盈攝）

【明報專訊】頑皮又搞笑的蠟筆小新不知不覺已經陪伴大家35年，昔日的小粉絲，不少如今都成為爸爸媽媽了！想與下一代延續這份小新情？不妨一起來到「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」，超過1萬平方呎的場地，不但糅合了漫畫、動畫和電影的故事情節及經典場面，更以沉浸式體驗方式讓大家一次過有得睇、有得玩又有得食，完全投入小新無憂無慮的世界。

文︰顏燕雯

嘿嘿嘿，小新與家人及朋友來到啟德體育園跟大家見面喇！「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」香港站為亞洲巡迴首展，設有9大展區及7大互動遊戲，並配合特製光影與環繞音效，營造出多個小新著名場景。參觀者將化身「春日部防衛隊」新成員，穿梭多重電影宇宙參與跨時空任務，沿途更設有手機應用程式主題遊戲，需要於不同區域掃描二維碼玩遊戲收集角色。任務多多，絕不能閒着啊！

◆快樂互動（圖）

．小新宇宙

．召喚靈獸

．忍者修煉

．同款甫士

．夢幻房間

◆盡情打卡（圖）

．巨型妮妮兔子

．未來刑警

．動感超人

．時光之旅

．主題小食

■INFO

蠟筆小新「玩轉時空大冒險互動體驗展」香港站

日期︰即日至8月31日 時間︰上午11:00至晚上10:00

價錢︰單人票平日$108、周末及假期$138；雙人票平日$185、周末及假期$235（大小同價）

地址︰香港啟德體育園啟德零售館2四樓

網站︰facebook.com/scadventureinspace

[Happy PaMa 教得樂 第553期]