育兒路上：女兒誤寫「玩具」為元貝 成台上笑料 「大咪」棟篤笑 融入孩子成長趣事

【明報專訊】提起本地棟篤笑，相信大家第一時間會想到黃子華，又或是即將於紅館開騷的歐陽萬成（Jimmy O. Yang）。但其實在香港，還有很多出色的棟篤笑表演者，香港棟篤笑藝術團體米笑主理人張家縈（Nicole）便是其中一個。身為媽媽的她，最擅長把孩子的成長趣事、糗事融入棟篤笑題材，Nicole盼以輕鬆詼諧的方式，帶給觀眾歡樂，也讓爸媽在苦樂參半的育兒路上找到共鳴。

膽粗粗「試咪」 成為半個藝人

「有次阿女看上了一份$45的玩具，在盒子中放了利市錢及在memo紙上寫上『媽媽請買$45元貝』，我翌日便買了4粒元貝放在盒子中。『玩具、元貝』兩個中文字都錯喎！」這個親子界的經典笑話，出自棟篤笑表演者「大咪」口中，她更特地把女兒的字條印成T恤，在表演中穿著。

在棟篤笑台上，「大咪」是Nicole的藝名，她自稱是「半個」藝人，除了照顧10歲的女兒Willow，她還有自己的手作生意。去年5月她與一班志同道合的棟篤笑表演者成立棟篤笑藝術註冊團體米笑，除了有周年表演和工作坊，每月更定期舉辦「openmic」（試咪），讓本地棟篤笑新舊人都有機會上台，一試講笑話的實力。

回想兩年前，Nicole也是在本地業餘團體的試咪活動中初試啼聲，「從小到大我都愛講笑，表演慾強，有想過將來做主持或表演工作，但因為小時候家中資源不多，很早我便出來做文職，經常在自己的社交媒體吐槽、發泄，直到有一天我哥哥看到後說：『咁好笑，你為何不去做棟篤笑？』就被一言驚醒，因為我一直都覺得只有藝人可以做棟篤笑，上網搜尋後發現原來素人也有機會表達，便膽粗粗報名，去過幾次便認識了一班朋友，成立了米笑」。

Nicole的笑話題材大都源自生活，有的談及她昔日的工作，也有以社交媒體熱話為題目，作為媽媽的她，當然亦不會放過與女兒間的親子點滴，「育兒生活的確給了我很多不同體驗和題材，像『元貝』的故事，我那一刻其實是很嬲的，我是嬲她兩個字都寫錯，但當你消化後，就可以拿來作笑話。在香港做家長真的很辛苦，即使深深明白，就算孩子讀不到書，他日也不是沒有出路的，但內心其實都是想她讀到書，不想她離那條起跑線太遠。但要我做精英家長嗎？我自問又沒有那個能力」。

夫妻育兒方向：「唔死就得」

Nicole指自己與丈夫的育兒方向是「唔死就得」，即是任何安全的情况下，她都會放手讓女兒探索，不過Willow是個比媽媽更謹慎的人，「我會逼個女陪我玩過山車，但她不明白有什麼好玩」。相對性格大情大性的媽媽，Willow比較內向，問到她對媽媽的看法，她只點點頭同意媽媽是個搞笑的人。至於Nicole常把自己崩潰的育兒經歷變成台上笑料，有否擔心日漸長大的女兒會感到尷尬呢？Nicole指Willow應該有看到她的演出，「她很喜歡玩手機，所以一定會見過我的片段，我也知道她分享過給同學看，所以我覺得她是會因我而驕傲，而且她的『心臟』也算強大」，Nicole笑說。

「人一世物一世，什麼都要試試」

很多人認為女人結了婚，生了孩子，就很難再去追尋夢想，Nicole偏偏記得小時候，媽媽教她「人一世物一世，什麼都要試試」，所以即使當了媽媽，也不會阻礙她去學習，去追尋夢想。例如女兒出生後因對香精敏感，她便 開拓護膚品生意；之後她又想去讀書，便在中學畢業後10年，拿着A-level的學歷重踏校園，於 Thei 完成一個為期 4 年的屋宇設備工程（榮譽）工學士課程。甚至到今天，做到她喜愛的棟篤笑，也全憑一份熱忱，「成立米笑這個非牟利團體只是想更容易申請到表演場地，也想把這件業餘的事變成『無咁業餘』，做得專業一點，把更多歡樂帶給這個社會」。

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第554期]