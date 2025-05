【明報專訊】各位大小戲劇迷,準備好迎接一年一度的The Faust Festival了嗎?來自戲劇教育機構Faust International Youth Theatre的小小演員們,將在舞台上展現戲劇天賦,帶來一連串經典故事和創新劇目,例如Jack and the Beanstalk、Pinocchio and Geppetto、Flying Without Wings等,總有一齣迎合你們的口味。

■The Faust Festival 2025

日期:5月30至6月22日

地點:香港藝術中心 麥高利小劇場

票價:$155

購票:bit.ly/4kqRQgB

