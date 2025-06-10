活動推介：綜藝合家歡 匯聚世界精彩表演

【明報專訊】一年一度的「國際綜藝合家歡」（合家歡）又來了，今年繼續匯聚來自世界各地及本地的精彩表演和活動。從驚險刺激的少林武術劇場《少林武魂》，到鋼琴家陳雋騫聯手音樂家與體壇精英的《五線譜上的全運會》，再到改編自暢銷小說的音樂劇《Q版特工外傳：特工秘寶》。節目選擇眾多，相信能為大小朋友帶來歡樂與驚喜。合家歡還設有工作坊、後台導覽、電影放映等節目，並在油塘大本型舉行戶外演出。

■國際綜藝合家歡 2025

日期：7月11日至8月17日

詳情：bit.ly/3FxYEKN

整理：陳真紀

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