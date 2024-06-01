好去處｜YOHO MIX元點及YOHO PLUS加點開幕　戶外廣場7米高YOHO DINO家族及9大異寵新奇體驗

YOHO MIX戶外廣場設置高達7米的原創YOHO DINO家族（包括水龍獸、長頸獸、胖胖獸及小刺獸）巨型充氣打卡位。（圖片由相關機構提供）

YOHO MIX戶外廣場設置高達7米的原創YOHO DINO家族（包括水龍獸、長頸獸、胖胖獸及小刺獸）巨型充氣打卡位。（圖片由相關機構提供）

YOHO MIX戶外廣場設置高達7米的原創YOHO DINO家族（包括水龍獸、長頸獸、胖胖獸及小刺獸）巨型充氣打卡位。（圖片由相關機構提供）

YOHO MIX戶外廣場設置高達7米的原創YOHO DINO家族（包括水龍獸、長頸獸、胖胖獸及小刺獸）巨型充氣打卡位。（圖片由相關機構提供）

YOHO MIX元點及YOHO PLUS加點於6月1日正式開業，夥YOHO MALL組成全新大型綜合商場。為迎接6月開幕月，YOHO MIX於6月1日起帶來4大精彩慶祝企劃。頭炮率先帶領大家進入YOHO MIX戶外廣場的「異想遊樂『元』」，夥拍台灣新晉插畫藝術家徐至宏（HOM）舉辦「YOHO DINO家族Monster Party」，設置高達7米的原創YOHO DINO家族（包括水龍獸、長頸獸、胖胖獸及小刺獸）巨型充氣打卡位。另外，商場與香港兩棲及爬蟲協會聯手合辦「異寵世界」，帶來「兩棲爬蟲生態館」、「異寵日常 · 生活市集」、「異寵義診日」、「異寵愛心領養日」、「異寵周末導賞團」、「親親小可愛」、「陸龜爬行大賽」、「兩棲爬蟲選美會」及「微縮生態瓶工作坊」9大奇特有趣的新鮮體驗。

作為寵物友善商場，YOHO MIX戶外廣場將於6月8日上演首個萌寵花車巡遊，由鸚鵡、蜥蜴、松鼠狗、薩摩耶、長毛赤柴、可卡獵犬、緬因貓、英國短毛貓等近20隻盛裝打扮的萌寵明星，乘坐9架特色花車出巡。另外，YOHO更會於6月16日於場內MY CINEMA包場大搞萌寵戲院專場，寵主可與愛寵進入戲院一同欣賞《汪汪夢裡人》。

「YOHO DINO家族Monster Party」@YOHO

日期：6月1日至7月1日

時間：10:00am-20:00pm

地點：YOHO MIX戶外廣場

商場地址：

YOHO MALL I：元朗元龍街9號

YOHO MIX：元朗朗樂路1號

YOHO MALL II：元朗朗日路8-9號

YOHO PLUS：元朗鳳翔路2-6號

查詢電話：2554 0023／2479 2208

註：資料以主辦方公布為準