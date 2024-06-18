好去處｜LEGO「家點樂高風」@尖沙嘴K11 Art Mall

LEGO香港將於即日至7月1日於尖沙嘴K11 Art Mall設全港首個「家點樂高風」展間，呈現「樂高風」別開新面的風格概念，掀起LEGO Home獨有的家居美學風潮。「家點樂高風」展間設有客廳、開放式廚房及房間，以及不同設計風格的居家空間，透過LEGO盒組，以及由樂高專業認證大師洪子健及一眾樂高拼砌達人設計的作品，展示如何利用LEGO顆粒及創意融入各種裝潢風格，創造獨具個人風格的家居布置。三個LEGO Home家居設計空間各有特色，活動現場更設有投票箱，讓大家投選最喜歡的設計。完成投票，即可獲得一套三款的「家點樂高風」展間明信片及LEGO精選家居擺設盒組貼紙乙張。參觀完LEGO Home空間後，不要錯過展間外以色彩繽紛的LEGO花卉打造的大型夢幻花牆，絕對是必影的打卡位。

活動期間更推出家居靈感專屬優惠，其中最值得收藏的是樂高專業認證大師 X LEGO Certified Store作品的限定「樂高梳化造型手機支架」獨家贈品。

「家點樂高風」展間@尖沙嘴K11 Art Mall

日期：即日至7月1日

時間：星期一至四12:00pm- 9:00pm

星期五、六、日及公眾假期11:00am-10:00pm

地點： 尖沙嘴河內道18號K11 Art Mall地下中庭

註：資料以主辦方公布為準