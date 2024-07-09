著數情報｜港鐵商場「Summer Mega Rewards仲夏大激賞」 周末假日指定消費滿$800贈電子優惠券

港鐵旗下六大商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及連理街合力推出「Summer Mega Rewards仲夏大激賞」。（圖片由相關機構提供）

港鐵旗下六大商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及連理街合力推出「Summer Mega Rewards仲夏大激賞」，大派總值過千萬電子優惠券。顧客於即日至9月1日（逢周五至周日及公眾假期）只要即日單一電子消費滿$800，到指定商場推廣活動換領攤位即可換領$200港鐵商場指定類別電子優惠券（電子優惠券以$100兩張形式發放）；推廣期內累積消費達$10,000，更可換領高達價值$500港鐵商場指定類別電子優惠券。

另外，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方於即日至8月31日攜手推出渣打信用卡客戶限定尊屬獎賞。憑渣打信用卡同日累積簽帳淨金額滿1500可享$50港鐵商場電子禮券，及$50港鐵商場餐飲電子優惠券各一張；同日累積簽賬淨金額滿$4000，可獲得$250港鐵商場電子禮券，及$50港鐵商場餐飲電子優惠券各一張。

港鐵商場Summer Mega Rewards仲夏大激賞

參與商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及連理街

推廣日期：階段一：即日至7月31日（逢周五至周日及公衆假期）

階段二 ：8月1日至9月1日（逢周五至周日及公衆假期）

優惠換領時間： 逢周五至周日及公眾假期1:00pm-9:30pm（逾時無效）

港鐵商場 X 渣打信用卡客戶獨家消費獎賞

推廣日期：即日至8月31日

參與商場： 德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方

優惠換領時間：周一至周日1:00pm-9:00pm（逾時無效）

註：資料以主辦方公布為準