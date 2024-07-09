好去處｜魯班節2024展覽　魯班廟導賞團、巨型魯班鎖藝術裝置

由香港建造商會主辦，香港魯班廣悅堂及觀塘海濱發現號協辦的第二屆「魯班節」今年載譽歸來，並以「魯班精神•傳承與創新」為主題，於7月舉辦連串慶祝活動，包括：「魯班節2024展覽」、「魯班節2024展覽導賞團 x 工作坊」、「魯班先師寶誕晚宴」、「榫卯木櫈工作坊」、「魯班廟導賞團x工作坊」、「一口魯班飯」、「香港建造商會青年會 x HAPi派咖啡」和「派發禮物包@建造業輸入勞工宿舍」，以及香港魯班廣悅堂「魯班先師廟建基140周年」誌慶活動。

觀塘海濱發現號02舉行的「魯班節2024展覽」為活動打響頭炮，展出以弘揚木工、油漆和泥水的「三行工藝」為概念的三大主題裝置；全新設計的可愛佻皮「魯班弟子」，則以四格漫畫粉墨登場；場內更設有展板介紹香港建造業的發展和創新科技。鄰近的觀塘海濱花園觀景亭特設「魯班弟子」雙面打卡位，萌爆吉祥物「魯班弟子」更會不定期登場。大會特別邀請香港木工工藝師葉氏父子Tom及Terry，以多組魯班鎖代替鐵釘構建和承重，把藝術創作糅合傳統榫卯技術，設計逾7呎半高巨型魯班鎖藝術「木工」裝置，於展館門前的公共空間展出。

魯班節2024展覽

日期：即日至7月23日

地點：觀塘海濱發現號02藝廊（觀塘海濱道90號）[活動詳情]

魯班廟導賞團x工作坊

內容：由導師帶領參加者參觀建基140周年的魯班先師廟，認識一級歷史建築的獨特建築風格和風水布局，細味廟內外極具歷史價值的古蹟文物。導師更即場解構魯班鎖的設計、玩法和應用，以及介紹相傳由魯班發明的工具。

日期：7月21日/27日/28日

時間：下午2時至3時/2時45分至3時45分/3時30分至4時30分（每節約1小時）

地點：魯班先師廟外平台（西環堅尼地城青蓮臺15號）

費用：免費 查詢：6897 0898

報名方法：https://bit.ly/4c0J30C（先報先得，額滿即止）

註：資料以主辦方公布為準