好去處：啓德AIRSIDE「POWER UP THE GAMES啟約全動員」迎巴黎奧運　大電視直播重點賽事

位於啓德的AIRSIDE將於7月25日至8月18日舉行「POWER UP THE GAMES啟約全動員」,以一連串精彩活動迎接2024巴黎奧運,除現場設有大電視直播重點賽事之外,更有「撐起港隊TeamUpHongKong」展覽,收集8名運動員珍貴物件,包括李慧詩的彩虹戰衣、歐鎧淳兒時比賽泳帽、謝影雪曾在比賽中使用的羽毛球拍等。同場亦設有三大互動運動遊戲──「滾動跳舞機Rock the Beat」、「迷你單車對決 Race the Minibike」、「漁樂無窮划艇機Row the Fishing Frenzy」。

毛孩當火炬手

此外,商場會與「毛孩街」聯手舉辦「毛孩金牌火炬手」,讓寵物擔任火炬手傳遞聖火,並戴上客製化獎牌變身金牌寵兒,成為寵物運動新星。AIRSIDE更聯乘多間寵物、餐飲商戶提供多項快閃優惠。

AIRSIDE亦將於8月17及18日舉行虛擬單車競速比賽,邀請兒童劍擊、花式跳繩、競技啦啦隊,以及武術隊伍表演,將奧運氣氛推至高峰。

AIRSIDE「POWER UP THE GAMES啟約全動員」

日期:7月25日-8月18日

地點:AIRSIDE 2樓中庭

「撐起港隊TeamUpHongKong」展覽

日期:7月25日-8月18日

開放時間:10:00am-10:00pm

AIRSIDE互動裝置運動挑戰

日期:7月25日-8月18日

開放時間:11:00am-9:00pm

參加辦法:NF Touch會員以600 NF Points換取三個體驗各一次(先到先得,額滿即止)

註:資料以主辦方最新公布為準

更多好去處:shorturl.at/nThxm