好去處｜ARTE M沉浸式數碼藝術美術館全新主題登陸　4大主題超現實景象體驗「永恆自然」

國際知名韓國ARTE M HONG KONG（ARTE M）沉浸式數碼藝術美術館首個海外展館在迎接兩周年之際，引入全新主題展區，以「Eternal Nature」——超越時空的永恆自然為主題，運用高科技數碼藝術和想像力，將四季晝夜、雲、海、花、林化成絢麗壯闊的超現實景象，場內亦設計出多個夢幻打卡位，四個主題包括「Flower zone」、「Forest zone」、「Beach cloud」及貫穿韓國、杜拜等全球多個ARTE MUSEUM及ARTE M藝術館的「Whale Zone」，以嶄新多媒體技術，配合來自韓國調香師特製的香氣，為觀眾帶來多感官的豐富層次藝術體驗，是次的全新展品包括了兩個全港首展的「牡丹圖」、「雲．彩」，為香港設下一個可以讓想像力隨花海、海浪飛舞的空間，讓觀眾在參觀及拍照的同時欣賞自然之美。

ARTE M更推出以新主題為靈感的限時粗紗編織袋工作坊和DIY壓花相框工作坊，及於即日至8月31日舉辦「永恆自然，永恆時刻2.0」相片及短片創作比賽，有機會贏取首爾雙人來回機票；所有投票人士亦可得到ARTE M門券買一送一優惠。

ARTE M Hong Kong

營業時間：

周一至周五：11:00am-7:00pm（截止入場：6:00pm）

周六、周日及公眾假期：10:00am-7:00pm（截止入場：6:00pm）

地址：鰂魚涌英皇道728號K11 Atelier King’s Road HACC 2樓