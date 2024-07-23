好去處｜屯門市廣場「PAW Patrol運動場英雄」　5000呎充氣彈牀、5米高滑梯、10米長波波池

屯門市廣場聯同STAYFUN與「PAW Patrol汪汪隊立大功」，於即日至8月28日推出全新企劃——Klook x STAYFUN呈獻「PAW Patrol運動場英雄@tmtplaza」充氣競技運動場，這個5000呎充氣運動場設有4大競技運動專區，包括5米高「勇闖高峰巨型滑梯」、「籃球英雄訓練場」、「海洋暢泳波波池」以及「障礙賽歷險大挑戰」，小朋友可以在場內進行各式各樣運動訓練。

現場更特設全港首個PAW Patrol期間限定店，發售超過100款系列產品，包括貼紙、毛公仔、拼圖、卡牌遊戲、玩具車、組合玩具等，部分精選產品更可享會場限定優惠，而在會場消費滿$200，即可獲贈《汪汪隊立大功：超班大電影》3D鎖匙扣或3D印章；消費滿$300，可獲贈《汪汪隊立大功》AR紋身貼紙。場內亦會售賣獨家PAW Patrol主題角色造型氣球，而S+ REWARDS會員更可憑指定點數換領，增添歡樂氣氛。

「PAW Patrol運動場英雄@tmtplaza」

日期：即日至8月28日

時間：周一至周五12:00pm-8:00pm；周六、周日及公眾假期11:00am-9:00pm

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

購票網址：https://bit.ly/3W6ZqE3

購票須知：所有門票均透過Klook網上平台獨家發售，不設實體售票

註：資料以主辦方公布為準