奧運好去處｜將軍澳中心滑板夏令營　挑戰4大奧運項目　全新開放星空花園滑出新高度

將軍澳中心於即日至9月30日舉辦以極限運動為主題的「將軍澳中心滑板夏令營」，位於商場中庭的「SportXperience挑戰站」集合4種多元化的奧運比賽項目，包括：街頭滑板、劍擊賽、賽艇以及霹靂舞，讓大小朋友都能化身奧運小選手，向金牌目標前進。除此之外，將軍澳中心更將活動延伸至星空花園，打造成滑板愛好者的夢幻聖地Sport Park，設有5個刺激位，包括：腰果型平面滑行道、模仿街道障礙物的0.6米高欄杆槓台、充滿滑板裝飾的0.6米高斜台、0.3米高波浪台以及1.2米高灣台，每一站都能為一眾滑板愛好者帶來不一樣的挑戰和樂趣。另外，將軍澳中心更與中國香港滑板聯合總會會長徐彥龍合作，打造期間限定的「滑板夏令營工作坊」，由專業教練親自教授滑板基礎技術。

The Point會員於即日起逢周末到將軍澳中心、PopDeli或PopFood，即日以電子貨幣單一消費滿$300，可獲「SportXperience 挑戰站」挑戰卡乙張，每張挑戰卡集齊4個蓋印，即可獲小禮品乙份。

「將軍澳中心滑板夏令營」

1. 「SportXperience挑戰站＠Park Central」

日期：即日至8月11日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：將軍澳中心G/F中庭

2. 「Sport Park@Sky Garden」

日期：即日至9月30日

時間：周一至周五12:00pm-6:00pm

周末及公眾假期12:00pm-8:00pm

（7月28日、8月4、11日2:30pm-6:00pm暫停開放）

地點：將軍澳中心L1星空花園

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