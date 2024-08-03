消費情報｜CASETiFY同慶ONE PIECE 25周年　推印章編年史金色手機殼電子配件

時尚生活配件品牌CASETiFY將推出ONE PIECE x CASETiFY聯乘系列，以慶祝《ONE PIECE》25周年紀念，將一系列標誌性圖案注入限量聯乘產品的設計，呈現動畫中各個角色的經典場景，系列其中一款別注產品——ONE PIECE 25周年紀念印章編年史金色手機殼，採用CASETiFY經典貼紙風格設計，加上特殊印刷技術，刻劃ONE PIECE 25年來熱血與壯麗歷程。

是次聯乘系列延伸至電子配件，包括適用於AirPods和AirPods Pro的保護殻、MacBook和iPad保護套、磁力無線充電器、充電器、車用無線充電器、平貼式指環支架和2合1充電座，售價為$319至$789。此外，更特別呈獻ONE PIECE 25周年限量滑鼠墊、配件抹布及Apple Watch表帶，印上航海地圖及烈陽號的圖案設計，呈現草帽海賊團25年來駛過的偉大航道，盛載ONE PIECE的冒險精神。

聯乘系列將由8月8日起於CASETiFY.com及全線CASETiFY門市公開發售，而金級及銀級CASETiFY Club會員亦可於8月6日下午4時登入CASETiFY.com優先選購是次聯乘系列產品。

ONE PIECE x CASETiFY聯乘系列

發售日期：8月8日起

銷售點：CASETiFY.com、CASETiFY Co-Lab App（已在 App Store上架）及全線CASETiFY STUDiO

註：資料與價錢以主辦方公布為準