中秋好去處｜荃灣如心廣場 x 恆香老餅家期間限定店　3大中秋優惠

荃灣如心廣場於即日至9月18日夥拍恆香老餅家呈獻「恆香‧如心廣場『秋燈迎月圓』」推廣活動，並首次於如心廣場一期L1中庭開設「秋燈迎月圓」期間限定店，顧客除了可以選購各款應節月餅及中式酥餅外，更可享有如心廣場獨家限定的三大中秋優惠，包括：優惠1.「恆香x懷智愛心月餅」，每售出一盒，恆香老餅家將撥捐50%收益給基督教懷智服務處；優惠2.「秋燈迎月圓」期間限定店同時推出會場獨家限定的元朗直送原隻皮蛋酥。另有新品優惠，冰室系列的沙爹牛肉酥及爆汁鮮肉酥（每款原價$14）買二送二；優惠3.購物滿$688即送恆香周年限量版禮品。此外，顧客由即日至9月16日憑商場即日指定金額電子消費，即可換領華懋集團九大商場 x 恆香老餅家限定迷你流心奶黃月餅乙盒。

另外，商場更於指定日子舉辦猜燈謎遊戲，勝出者可免費贏走「秋燈迎月圓」燈籠乙個；至於中秋迎月燈籠工作坊則讓大家發揮創意，製作獨一無二的中秋綵燈。吃喝玩樂之餘，大家別忘記到中庭跟巨型月球和月兔裝置打卡位留影，凡於9月17至18日於「秋燈迎月圓」活動打卡後，在個人交平台分享並設定帖子為公開，標記@如心廣場，同時Like及追蹤如心廣場NINA MALL Facebook或Instagram，即可換領中秋驚喜小禮品乙份。

「恆香‧如心廣場『秋燈迎月圓』」裝置

日期：即日至9月18日

時間：10:00am-10:00pm

地點：荃灣如心廣場一期L1中庭

「秋燈迎月圓」期間限定店

日期：即日至9月18日

時間：11:00am-8:00pm（9月18日11:00am-6:00pm結束）

地點：荃灣如心廣場一期L1中庭

註：資料以主辦方公布為準