中秋好去處｜利東街「喜魚‧迎月」綵燈會　燈籠海打卡＋中秋夜LED火龍表演

灣仔利東街「喜魚‧迎月」綵燈會迎中秋，今年邀請了中國花燈大師打造金魚造型燈籠，不同顏色的金魚燈籠「舞動」於800個傳統燈籠之中，璀璨的燈籠海最啱打卡拍照。中秋節當日，利東街將有「LED火龍舞鼓賀中秋」，18米長的LED火龍配以LED醒獅及鼓樂演出，遊走於利東街。另外，利東街亦推出多個禮遇，包括免費換領小彩燈、拍攝即影即有、電子消費換領月餅禮盒等；多個商戶亦推出精選月餅禮盒及花禮系列[詳情]。

「喜魚‧迎月」綵燈會@利東街

日期：即日起至10月15日

時間：上午10時至晚上11時（每日下午5時亮燈）

9月17日中秋正日、逢周五至周日及公眾假期，亮燈時間將延長至午夜12時

註：資料以利東街公布為準

LED火龍舞鼓賀中秋

18米長的LED火龍

日期：9月17日（農曆八月十五中秋節）

時間：晚上8時半至9時半

利東街免費小彩燈換領

日期：8月31日至9月30日

時間：上午10時至晚上10時（數量有限，換完即止）

利東街會員，並追蹤利東街社交平台，即可免費獲贈小彩燈乙個；訪港旅客於利東街中秋燈飾下拍照，然後發布到社交媒體，並加上#利東街 或#LeeTungAvenue，即可免費換領小彩燈乙個。 [ 詳情 ] 換領方式：免費登記成為，並追蹤利東街社交平台，即可免費獲贈小彩燈乙個；於利東街中秋燈飾下拍照，然後發布到社交媒體，並加上#利東街 或#LeeTungAvenue，即可免費換領小彩燈乙個。

地點：地庫一樓客戶服務中心