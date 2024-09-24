下午茶之選｜歷山餐廳 「開心果樂園」下午茶　網店預付人均$200　聖誕假適用

歷山酒店於10月1日至12月31日推出「開心果樂園」下午茶，備有4款鹹點、鬆餅及6款甜品，其中有9款用了開心果或開心果醬製作。鹹點包括挪威煙三文魚開心果忌廉芝士卷、炸意大利飯波釀芝士開心果、黑魚子醬鴨肝慕絲泡芙及椰香帶子酥盒；甜點則有英式鬆餅配果心果醬及牛油忌廉、開心果慕絲蛋糕、開心果芒果意式奶凍、開心果拿破崙、咖央西多士配開心果醬雜果仁、開心果忌廉泡芙以及開心果軟心撻。飲品方面，無限添飲一款即磨咖啡或Tea WG茗茶；另可享用指定紅酒、白酒、氣泡酒或香桃梳打一杯。網上商店預付，可享低至七五折優惠。

歷山餐廳「開心果樂園」下午茶

供應期：10月1日至12月31日

供應時間：3:00pm-5:00pm

原價：一位$234；兩位$468（另設加一服務費）

網上商店預付折實價（已包括以原價計算之加一服務費）：

星期一至五（七五折） ：一位$198.9；兩位$397.8

星期六、日及公眾假期（八折）：一位$210.6；兩位$421.2

地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層（港鐵炮台山站B出口，行人天橋步行2分鐘）

查詢電話：3893 2868

網上商店：https://eshop.hotelalexandrahk.com/zh/cafea

註：資料及價錢以餐廳公布為準