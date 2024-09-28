著數情報｜挪亞方舟「萌萌秋日綠意遊」周末假日門票買二送一

香港挪亞方舟於10月1日至10月13日（逢星期六、日及公眾假期），為大家帶來秋意活動「萌萌秋日綠意遊」，更特設「門票買2送1優惠」，其中兩位入場者須購買成人正價門票，即可獲贈乙張成人或特惠門票、及總值$100現金券。另外，為慶祝國慶75周年，於國慶日（10月1日）凡出示香港身分證／旅遊證件同時包含「7」和「5」數字，均可享香港挪亞方舟入場門票七五折優惠，讓大家共享歡樂。

「萌萌秋日綠意遊」讓大小文青發揮點點心思，親手巧製一系列萌癒系小手作，如毛茸小羊駝與蘑菇Buddies毛公仔、萌脆蜜蜂曲奇、Chill Duck意泡泡浴球等；又可以參觀低碳有機蘑菇屋，認識不同菇菌的生態冷知識；及在專業導賞員引領下，與園內的爬蟲類、哺乳類及鳥類等小動物，來個近距離的親親見面會；更可在挪亞方舟度假酒店品嘗「Chill饗海景燒烤盛薈」及入住「蘑菇森林樂主題客房」。

「萌萌秋日綠意遊」@香港挪亞方舟

日期：10月1日至10月13日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：10:00am-6:00pm

地點：馬灣珀欣路33號

查詢電話：3411 8888

活動詳情：https://www.noahsark.com.hk/tra/2024autumnevent.jsp

香港挪亞方舟「國慶日」七五折入場優惠

優惠日期：10月1日

地點：馬灣珀欣路33號

查詢電話：3411 8888

詳情：https://www.noahsark.com.hk

註：資料以主辦方公布為準