太古坊糖廠街市集　本地人氣特色美食、現場音樂表演、迷你高爾夫球體驗｜好去處

太古坊糖廠街市集集合本地多款人氣美食，包括：（左起）大安茶氷廳、家傳餃子及Snack Baby Gelato。（圖片由相關機構提供）

太古坊糖廠街市集即日起至11月24日舉行，集合美食及音樂表演於一身，更加入全港首個結合室內外的迷你高爾夫球場。Crazy Golf迷你高爾夫球體驗是今年市集亮點之一，這個標準迷你9洞高爾夫球場，分別設計成迷你版鰂魚涌和太古坊社區，包括色彩繽紛的爵士鼓裝飾，以迂迴曲折的公路為靈感的高難度球場等。今年市集亦延續往年的傳統，設置多個美食車和攤位，帶來一系列獨特滋味的美食選擇。

另外，糖廠街市集首度與麥當勞合作，於11月21日及22日中午和傍晚時段攜手呈獻「SUCH a Goooood Festival」—首個戶外「野餐音樂會」，帶來不同歌手和組合單位以及多名年輕本地音樂人到場進行Busking演出。另外，糖廠街市集每日亦邀請到多名本地音樂人到場獻唱，展現本地音樂文化特色。

糖廠街市集2024

日期：即日至11月24日

時間：11:00am-8:00pm

地址：鰂魚涌糖廠街、太古坊一座地下及太古坊各辦公樓一樓大堂

費用：免費入場

Crazy Golf迷你高爾夫球體驗

迷你九洞高爾夫球體驗門票：$150／位（門票包含一張糖廠街市集$50現金券，適用於任何餐飲攤位）

預約詳情：門票可於網站或現場購買 [網址]

註：資料以主辦方公布為準