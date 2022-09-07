海港城聖誕x田中達也｜海運大廈露天廣場「The Big Little Christmas」５大打卡位　海港城美術館展示25個微模型｜聖誕好去處2024

海港城海運大廈露天廣場「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置：5米高巨型聖誕木屋原來如是由一本本書堆疊而成的小屋。（圖片由相關機構提供）

海港城海運大廈露天廣場「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置：由聖誕帽扮演的10米高聖誕樹、士的糖雪橇（圖片由相關機構提供）

步入尖沙嘴海港城海運大廈露天廣場，就進入了「The Big Little Christmas」巨人國世界。這座大型戶外聖誕裝置，是日本著名微型攝影藝術家田中達也（Tatsuya Tanaka）有史以來最大規模的藝術裝置，28米長聖誕老人工作枱，放置多件田中達也趣味十足的模型場景，成為5大打卡位（巨型聖誕木屋、10米高聖誕樹和士的糖雪橇、巨型木製聖誕倒數月曆、「Sweet Memories」場景、「Sweet Restaurant」場景）。

「The Big Little Christmas」入口處有5米高巨型聖誕木屋，仔細留意，就會發現原來是由一本本書堆疊而成的小屋。在「聖誕老人工作枱」另一端，有由聖誕帽扮演的10米高聖誕樹。在書桌上漫步，會發現桌上散落聖誕老人工作痕迹，3.5米高絲帶架掛了色彩繽紛禮物絲帶；抬頭看，見到水松板上釘上田中達也作品照及巨型聖誕襪。

工作枱中央設有兩個展示盒，裏面放了兩個田中達也巨大化微場景「Sweet Memories」和「Sweet Restaurant」，大家可走入甜點世界成為當中的小人物。聖誕老人特別掛上閃爍波波燈串橫跨整個桌面，準備坐上由士的糖拼合聖誕裝飾而成的聖誕雪橇，向大家派送聖誕禮品。

8米高巨型木製聖誕倒數月曆，矗立在海運大廈大樓梯入口，每一格都隱藏不同聖誕小禮物，例如巨型聖誕波波裝飾、冬青、聖誕樹頂上的星星，整條樓梯佈滿銀色閃閃聖誕樹和一聖誕禮物，彌漫夢幻節日氣氛。

「Countdown to Mini-mas」微模型展覽展

海港城美術館同期舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展出田中達也的全新聖誕系列作品，結合田中達也《MINIATURE CALENDAR》及現時極流行的聖誕倒數月曆，以25件全新創作的微模型。通過田中達也的創意，幻化成不一樣的聖誕場景，例如杯子蛋糕變成聖誕小木屋、棉花棒化成雪人、燕尾夾變成聖誕樹，田中達也的最愛椰菜花變成雪白森林。海港城美術館還放大了膠紙座雪橇，讓大家打卡。

「Countdown to Mini-mas」微模型展覽更有多款融入了田中達也設計的限量版精品。今次專為展覽而創作的25個聖誕主題微模型，已製成聖誕倒數月曆明信片套裝，12月1日至12月25日每日一張，變為真正的「聖誕倒數月曆」。另外亦有印有田中達也作品的迷你置物架盲盒和帆布袋。粉絲更不可錯過他的Art Prints和最新推出的2025年月曆。展覽所得收益扣除成本後會撥捐香港血癌基金。

「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置

日期：即日至2025年1月1日

時間：10am-10pm

地點：尖沙嘴海運大廈露天廣場

「Countdown to Mini-mas」微模型展覽

日期：即日至 2025年1月1日

時間：11am-10pm

地點：海港城美術館（海洋中心二階207號舖）

網址：www.harbourcity.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm