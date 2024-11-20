淺水灣影灣園「願望之樹」節慶下午茶、周日節慶樂韻下午茶｜聖誕下午茶2024

淺水灣影灣園「願望之樹」節慶下午茶（圖片由相關機構提供）

淺水灣影灣園露台餐廳推出「願望之樹」節慶下午茶及「周日節慶樂韻下午茶」。「願望之樹」節慶下午茶以傳統下午茶三層架盛載鹹甜美點，鹹點包括蘋果煙熏三文魚他他三文治卷、虎蝦芝士配甜洋葱蛋餅、黃油雞胸配香草蛋黃醬、阿拉斯加蟹和羅馬番茄撻配三文魚子等。甜點有芒果慕絲蛋糕配奶油、檸檬泡芙、雜莓芝士撻，以及開心果及紅莓味英式鬆餅。淺水灣影灣園每售出一份精緻下午茶，將會捐出$40予本地慈善機構聖雅各福群會。

另外，露台餐廳將於多個周日（11月24日、12月1日、12月8日、12月15日、12月22日）推出「周日節慶樂韻下午茶」，讓顧客在戶外棕櫚庭細味限定節慶下午茶，並在璀璨燈飾佈置的聖誕樹旁，聆聽現場音樂帶來的悠揚樂韻。

「願望之樹」節慶下午茶

供應期：11月21日-12月29日、12月24日、12月31日

供應時間：3:30pm-5:30pm

價錢：兩位用$788（12月24日兩位用$988，並與聖誕老人歡聚）（另設加一服務費）

網上預約：sevn.ly/xadO5ARB

周日節慶樂韻下午茶

供應期：11月24日、12月1日、12月8日、12月15日、12月22日

供應時間：3:30pm-5:30pm

價錢：兩位用$988（另設加一服務費）

網上預約：sevn.ly/x56sbxcw

地址： 淺水灣道109號淺水灣影灣園

電話：2292 2822

註：資料及價錢以餐廳最新公布為準

聖誕下午茶2024：shorturl.at/HIeKU