昂坪360x紅A聖誕夢工場+昂坪市集攤位遊戲+紅A珍藏展　大玩舊香港情懷｜聖誕好去處2024

昂坪360即日至2025年1月1日推出期間限定港式懷舊主題纜車，更與香港經典品牌紅A攜手舉辦「昂坪360x紅A聖誕夢工場」活動，透過紅A聖誕佈置、75周年珍藏展覽和經典遊戲攤位，打造懷舊聖誕樂園。園內有古早紅A燈罩、膠桶造型車廂5米巨型摩天輪、華麗聖誕樹，以及經典懷舊聖誕小火車。參觀者可以在不同角落找到頭頂紅A燈罩、坐在塑膠水桶內的聖誕老人，還有圍上紅白頸巾、戴上紅色膠桶的雪人，極具聖誕氣氛，又充滿舊香港情懷。

昂坪市集玩懷舊掟飛鏢、冰壺大挑戰

活動期間，昂坪市集將重現懷舊掟飛鏢、冰壺大挑戰等4款經典攤位遊戲。參加者倘達到指定分數，有機會換走絕版紅A產品和昂坪360聯乘紅A特別版產品。

適逢紅A 75周年，昂坪360特意在昂坪市集舉辦香港珍藏展，展出品牌超過200款標誌性及絕版產品，包括太空篋、漏斗櫈、飯桶等。

昂坪360x紅A聖誕夢工場

日期︰即日至2025年1月1日

時間：10:00am-6:00pm

地點︰昂坪市集圓形廣場

紅A聖誕攤位遊戲

日期：即日至12月22日逢周六周日、12月24-29日、2025年1月1日

時間：11:00am-5:00pm

地點：昂坪市集12號商店（360旅遊資訊中心對面）

紅A香港珍藏展

日期：即日至2025年1月1日

時間：11:00am-5:00pm

地點：昂坪市集12號商店（360旅遊資訊中心對面）

網址：www.np360.com.hk/tc

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm