沙田新城市「夢幻聖誕國度」：13米高聖誕樹、溜冰場飄雪、Chill Park「螢火蟲」舞動｜聖誕好去處2024

沙田新城市廣場今年正式踏入40周年，趁着聖誕佳節，匠心打造「夢幻聖誕國度」，首站必到商場1期3樓戶外逾2萬平方呎的Chill Park，感受由荷蘭團隊Studio Toer首次帶來香港的逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾；而5米高的吹氣聖誕老人拿着聖誕禮物，守候在13米高的巨型聖誕樹下歡迎大家跟他合照。另一矚目賣點還有新城市廣場首次於1期3樓中庭設置的近2000呎室內「飄雪光影溜冰場」，溜冰場邊矗立着逾10米高的巨型聖誕樹，場邊同時環繞着耀眼的聖誕燈飾，令人恍如置身歐洲聖誕嘉年華。

另一方面，聖誕老人駕駛着仿效標誌着香港飛行歷史的「沙田精神號」的動力飛機來取代鹿車，來到商場的羅馬圓型獻技場讓大家打卡！而地面更專程設置打卡專用的聖誕特別版「Fly High 飛越斑馬線」，3D的錯視設計讓彷彿漂浮在斑馬線之上，黑白和聖誕紅綠兩組顏色交織着濃厚的聖誕氣氛，上面更印有各國語言的「聖誕快樂」。新城市廣場並會在12月指定日子舉辦「聖誕老人見面會」，聖誕老人將遊走商場，跟大家近距離接觸和合照，指定周末商場更帶來一系列音樂頌唱。

新城市廣場「夢幻聖誕國度」

「螢火星光園 @Chill Park」聖誕裝置

日期：即日至2025年1月1日

時間：7am-10pm

地點：新城市廣場1期3樓 Chill Park

「飄雪光影溜冰場」

日期：即日至2025年1月1日

時間：11am-9pm

地點：新城市廣場1期3樓中庭

參加方法：顧客成為The Point會員及追蹤新城市廣場任何一個指定社交平台帳號，即可換領溜冰體驗券（30分鐘）乙張。（只限4歲及身高100cm或以上人士方可參與。）

仿效「沙田精神號」及「Fly High 飛越斑馬線」

日期：即日至2025年1月1日

時間：7am-10pm

地點：新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場

「聖誕老人見面會」

日期：12月14、15、21、22、24-26日（周六、周日及公眾假期）

時間：2pm-5pm

地點：新城市廣場1期UB Play Park、1期3樓Chill Park、3期3樓

網址：www.newtownplaza.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm