荃灣廣場xLINE FRIENDS minini「16型人格玩轉Y3K冬日樂園」：20米長打卡牆、巨型充氣滑梯、銀光聖誕樹｜聖誕好去處2024

荃灣廣場聯乘LINE FRIENDS minini即日至2025年1月1日舉行「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza16型人格玩轉Y3K冬日樂園」。活動融合MBTI主題及充滿「未來感」的科幻Y3K風格，採用充滿未來感的銀色、電光藍、Z世代綠、炫彩紫等為主調，打造色彩繽紛且充滿未來感的個性打卡專區。

L5 PLAY GARDEN空中樂園設有20米長IG-able的MBTI個性定「格」打卡牆。大家亦可以The Point積分及於指定「即賺分」商戶即日電子貨幣消費滿指定額，玩高至7米的LINE FRIENDS minini炫彩Y3K巨型充氣滑梯。另有萌爆的LINE FRIENDS minini夢幻舞台、5米高未來感滿滿的MBTI Y3K銀光聖誕樹等。

L1長廊11月28日至2025年1月1日設有LINE FRIENDS minini 16型人格測試站及 LINE FRIENDS POP-UP STORE期間限定店。聖誕亦將會有聖誕老人見面會。

「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉Y3K冬日樂園」

日期：即日至2025年1月1日

時間：10am-10pm

地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園

Y3K彈起！LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯

日期：即日至2025年1月1日

時間：周一至周五4pm-9pm、周六周日及公眾假期12nn-9pm（每節20分鐘）

地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園

參加方法：The Point會員以100積分並於指定「即賺分」商戶以即日電子貨幣消費$200便可參加。另設有大朋友專屬時段（每張入場券可供1名小童及1名家長／2名成人入場，詳情請參閱The Point APP）

LINE FRIENDS minini 16型格測試站

日期：11月28日至2025年1月1日

時間：10am-10pm

地點：荃灣廣場L1長廊

參加方法：讚好及追蹤LINE FRIENDS Hong Kong（IG：@linefriends_hkg／facebook：@linefriendshk）及荃灣廣場Instagram、facebook、小紅書或微信官方帳號（任何2個社交平台），可獲得遊戲紙一張進行測試

LINE FRIENDS POP-UP STORE期間限定店@Tsuen Wan Plaza

日期：11月28日至2025年1月1日

時間：11am-9pm

地點：荃灣廣場L1長廊

聖誕老人見面會

日期：12月25日、26日

時間：4pm-6pm

地點：L5 PLAY GARDEN空中樂園

網址：www.tsuenwanplaza.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm