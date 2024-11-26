鬼佬啤酒x公利真料竹蔗水：鬼佬涼茶「蔗汁銀菊啤」

本地精釀啤酒品牌「鬼佬啤酒」gwei．lo，聯乘本地老字號涼茶舖「公利真料竹蔗水」，將古法製作優質蔗汁混釀於啤酒中，聯手打造出限定鬼佬涼茶「蔗汁銀菊啤」。「鬼佬啤酒」採用three fold purification (三重澄釀工序) 的釀製技術，釀造出拉格啤酒為骨幹，加入「公利」精選優質甘蔗，經傳統古法去皮蒸煮壓榨，萃取出清甜的真料竹蔗汁，糅合金銀花和菊花，結合「鬼佬啤酒」中西混釀技術，成就出期間限定「蔗汁銀菊啤」，入口清新細膩，淡淡銀菊花香交織清甜蔗香，再配上充滿舊香港街頭情懷的「公利真料竹蔗水」店面為包裝設計，呈現出別具港式滋味的手工啤。

要品味「蔗汁銀菊啤」，即日起可到屹立中環76載、屬現存僅有戰前唐樓的「公利真料竹蔗水」。「公利」已變身成為「鬼佬啤酒」x「公利真料竹蔗水」期間限定店，店內保留上世紀裝潢擺設，老式手繪海報、瓷磚牆壁和巨型銅葫蘆，撞上新潮玩味的「鬼佬啤酒」招牌霓虹燈裝飾，成為新打卡點。

「蔗汁銀菊啤」330ml罐裝將陸續在「公利真料竹蔗水」、Circle K、指定網上購物平台發售。而「蔗汁銀菊啤」生啤亦會同步登陸指定餐廳及酒吧。

鬼佬啤酒x公利真料竹蔗水期間限定店

地址：中環荷李活道60號公利真料竹蔗水

日期：即日至12月9日逢周二至周日（周一休息）

時間：11:00am-9:00pm

售價：$25/罐（330ml）

鬼佬啤酒網址：gweilobeer.com

註：資料以店方最新公布為準