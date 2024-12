香港國際機場推出全新「飛」購物禮遇,即日起至12月12日,HKairport Rewards會員凡於機場内的香港新羅免稅店BEAUTY&YOU或DUTY ZERO by cdf購物滿額,可獲贈香港來回北京、首爾等城市機票。(圖片由相關機構提供)

聖誕臨近,香港國際機場推出全新「飛」購物禮遇。即日起至12月12日,HKairport Rewards會員凡於機場内的香港新羅免稅店BEAUTY&YOU或DUTY ZERO by cdf購物,單一商戶消費滿3500港元即可獲贈香港來回北京、上海、首爾或新加坡機票1套,毋須抽獎。顧客只需於消費當日登記收據至HKairport Rewards即可享機票獎賞。每位會員於每間商戶(即BEAUTY&YOU及DUTY ZERO by cdf)可換領最多2套來回機票。

同一期間,於HKairportShop.com網上商店選購任何單一商户商品滿3500港元,同樣可享機票獎賞,訂單最快可在90分鐘內準備好以供提貨。

註:資料以主辦方最新公布為準