香港30大美食榜：譚仔雲南米線居首　「杜拜朱古力」列全球百大美食榜首【附排行榜清單】

next

香港人叫外賣,哪間食肆、那款美食最受歡迎?戶戶送今日(12月2日)公布「2024香港30大美食排行榜」,某個程度上反映港人最愛的口味,其中譚仔雲南米線居首。戶戶送亦公布「2024全球百大美食排行榜」,「杜拜朱古力」FIX Dessert Chocolatier - Can't Get Knafeh of It成為全球百大美食之冠。

2024年香港30大美食排行榜

排名.食肆/食品

1.譚仔雲南米線/過橋米線套餐

2.麥當勞/自選包一人餐

3.壽司郎/自選壽司16貫

4.雲桂香/小鍋米線

5.香港仔南記粉麵/雙拼小窩米線

6.水門雞飯/水門雞飯

7.亞參/亞參海南雞飯

8.星巴克香港/鮮奶咖啡

9.文記車仔麵/自選粉麵

10.八方雲集/鍋貼套餐

11.KFC/辣汁蘑菇香飯 或 家鄉雞皇飯餐

12.Shake Shack/1人堡盒(漢堡)

13.天仁茗茶/香橙綠茶

14.吃茶三千/凍國王珍珠奶茶

15.三不館車仔麵/三餸一麵

16.甜記餃子/雙拼湯餃(10隻)

17.敏華冰廳/潮式沙茶牛肉公仔麵

18.醉標泰粵小廚/無骨海南雞飯

19.堅信號上海生煎皇/堅信號生煎包(4個)

20.摩斯漢堡 /經典吉列蝦雙人套餐

21.蛋撻王/Q嘜牛油皮蛋撻

22.龍城冰室/招牌沙嗲牛肉公仔麵、3.6牛乳炒蛋拼腸仔、芝士火腿牛角酥

23.一蘭拉麵/天然豚骨拉麵

24.太興/雙拼燒味飯

25.豆乳狂人/狂人粢飯

26.大田和食屋/壽喜燒牛肉烏冬

27.九份飽/香酥雞扒魯肉飯

28.元朗花甲粉/花甲粉

29.元氣壽司/炸蝦卷

30.Dough Bros Hong Kong/The Pepperoni Supreme

2024年全球百大美食榜(首25位)

1.FIX Dessert Chocolatier - Can't Get Knafeh of It(阿聯酋迪拜)

2.Wingstop - 八隻無骨雞翼(英國倫敦)

3.Poké House - 自選魚生飯(意大利米蘭)

4.Bouillon Service - 傳統香腸配馬鈴薯蓉(法國巴黎)

5.譚仔雲南米線 - 過橋米線套餐(香港)

6.Bocca - 巴斯塔博卡意粉(辣番茄配煙肉意大利粉)(比利時根特)

7.Xian Street Food - 辣袋套餐(鷄絲及薯條)(愛爾蘭都柏林)

8.The Salad Project - 凱薩沙律(英國倫敦)

9.The Daily Cut - 自選沙律(新加坡)

10.Atis - 凱薩沙律配燒雞(英國倫敦)

11.Five Guys - 芝士漢堡(阿聯酋迪拜)

12.Mezzencore - 雞肉特色烤卷(法國巴黎)

13.McDonald's - McMenu脆皮煙肉包(意大利羅馬)

14.Waitrose - 青瓜(英國倫敦)

15.麥當勞 - 自選包一人餐(香港)

16.Frank's Pizza - 意式辣肉腸薄餅(英國格拉斯哥)

17.Yeeros - 希臘烤雞肉卷餅(愛爾蘭都柏林)

18.Joe & The Juice - 香辣吞拿魚三文治(阿聯酋迪拜)

19.White Men Can't Jerk - 牙買加辣味燒雞及薯條(英國倫敦)

20.Maison Kayser - 牛角包(法國巴黎)

21.La Piadineria - 自選意大利卷餅(意大利米蘭)

22.Poké Shack - 自選夏威夷魚生飯(英國倫敦)

23.O'Tacos - 藍帶雞扒墨西哥卷餅(比利時布魯塞爾)

24.壽司郎 - 自選壽司16貫(香港)

25.The Coffee Bean - 凍咖啡(科威特)

資料來源:戶戶送