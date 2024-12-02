香港30大美食榜：譚仔雲南米線居首　「杜拜朱古力」列全球百大美食榜首【附排行榜清單】

雲桂香「小鍋米線」（圖片由相關機構提供）

麥當勞「自選包一人餐」（圖片由相關機構提供）

香港人叫外賣，哪間食肆、那款美食最受歡迎？戶戶送今日（12月2日）公布「2024香港30大美食排行榜」，某個程度上反映港人最愛的口味，其中譚仔雲南米線居首。戶戶送亦公布「2024全球百大美食排行榜」，「杜拜朱古力」FIX Dessert Chocolatier - Can't Get Knafeh of It成為全球百大美食之冠。

2024年香港30大美食排行榜

排名.食肆／食品

1.譚仔雲南米線／過橋米線套餐

2.麥當勞／自選包一人餐

3.壽司郎／自選壽司16貫

4.雲桂香／小鍋米線

5.香港仔南記粉麵／雙拼小窩米線

6.水門雞飯／水門雞飯

7.亞參／亞參海南雞飯

8.星巴克香港／鮮奶咖啡

9.文記車仔麵／自選粉麵

10.八方雲集／鍋貼套餐

11.KFC／辣汁蘑菇香飯 或 家鄉雞皇飯餐

12.Shake Shack／1人堡盒（漢堡）

13.天仁茗茶／香橙綠茶

14.吃茶三千／凍國王珍珠奶茶

15.三不館車仔麵／三餸一麵

16.甜記餃子／雙拼湯餃（10隻）

17.敏華冰廳／潮式沙茶牛肉公仔麵

18.醉標泰粵小廚／無骨海南雞飯

19.堅信號上海生煎皇／堅信號生煎包（4個）

20.摩斯漢堡 ／經典吉列蝦雙人套餐

21.蛋撻王／Q嘜牛油皮蛋撻

22.龍城冰室／招牌沙嗲牛肉公仔麵、3.6牛乳炒蛋拼腸仔、芝士火腿牛角酥

23.一蘭拉麵／天然豚骨拉麵

24.太興／雙拼燒味飯

25.豆乳狂人／狂人粢飯

26.大田和食屋／壽喜燒牛肉烏冬

27.九份飽／香酥雞扒魯肉飯

28.元朗花甲粉／花甲粉

29.元氣壽司／炸蝦卷

30.Dough Bros Hong Kong／The Pepperoni Supreme

2024年全球百大美食榜（首25位）

1.FIX Dessert Chocolatier - Can't Get Knafeh of It（阿聯酋迪拜）

2.Wingstop - 八隻無骨雞翼（英國倫敦）

3.Poké House - 自選魚生飯（意大利米蘭）

4.Bouillon Service - 傳統香腸配馬鈴薯蓉（法國巴黎）

5.譚仔雲南米線 - 過橋米線套餐（香港）

6.Bocca - 巴斯塔博卡意粉（辣番茄配煙肉意大利粉）（比利時根特）

7.Xian Street Food - 辣袋套餐（鷄絲及薯條）（愛爾蘭都柏林）

8.The Salad Project - 凱薩沙律（英國倫敦）

9.The Daily Cut - 自選沙律（新加坡）

10.Atis - 凱薩沙律配燒雞（英國倫敦）

11.Five Guys - 芝士漢堡（阿聯酋迪拜）

12.Mezzencore - 雞肉特色烤卷（法國巴黎）

13.McDonald's - McMenu脆皮煙肉包（意大利羅馬）

14.Waitrose - 青瓜（英國倫敦）

15.麥當勞 - 自選包一人餐（香港）

16.Frank's Pizza - 意式辣肉腸薄餅（英國格拉斯哥）

17.Yeeros - 希臘烤雞肉卷餅（愛爾蘭都柏林）

18.Joe & The Juice - 香辣吞拿魚三文治（阿聯酋迪拜）

19.White Men Can't Jerk - 牙買加辣味燒雞及薯條（英國倫敦）

20.Maison Kayser - 牛角包（法國巴黎）

21.La Piadineria - 自選意大利卷餅（意大利米蘭）

22.Poké Shack - 自選夏威夷魚生飯（英國倫敦）

23.O'Tacos - 藍帶雞扒墨西哥卷餅（比利時布魯塞爾）

24.壽司郎 - 自選壽司16貫（香港）

25.The Coffee Bean - 凍咖啡（科威特）

資料來源：戶戶送