Samsung Galaxy Ring｜實測：智能戒指追蹤睡眠、運動量　AI健康分析　做手勢控制手機拍照

智能戒指日漸興起，韓國三星Samsung早前推出Galaxy Ring智能戒指，戴在手指便可追蹤及分析睡眠和運動數據（包括步行和跑步）等，並結合Samsung Health應用程式（App）的Galaxy AI分析數據，提供個人化建議，讓不習慣長時間戴智能手表的人有更輕巧的選擇。另外，Galaxy Ring可藉簡單手勢，控制手機拍照或關閉鬧鐘。本文試用Galaxy Ring追蹤睡眠和活動，實測情況詳見下文。

・追蹤睡眠

按此放大 ），包括睡眠周期、入睡時間、心率及皮膚溫度等，並綜合數據給予「睡眠評分」。記者連續3晚佩戴，11月26日由於只睡了6小時25分鐘，App表明睡眠時間「不足」，但綜合5個因素後，評分有84分（上圖橙色框）。 戴Galaxy Ring入睡，隔天早上Samsung Health App會顯示Galaxy Ring監測到的數據（見上圖，），包括睡眠周期、入睡時間、心率及皮膚溫度等，並綜合數據給予「睡眠評分」。記者連續3晚佩戴，11月26日由於只睡了6小時25分鐘，App表明睡眠時間「不足」，但綜合5個因素後，評分有84分（上圖橙色框）。

按此放大 ），例如11月27日睡眠時間少於6小時，睡眠評分只有72分，App會提醒評分比前一天下跌，要有良好睡眠。11月28日睡夠8小時，App則顯示「睡眠充足」。 Galaxy AI會按數據提供個人化建議（見上圖，），例如11月27日睡眠時間少於6小時，睡眠評分只有72分，App會提醒評分比前一天下跌，要有良好睡眠。11月28日睡夠8小時，App則顯示「睡眠充足」。

・追蹤運動量

按此放大 ），包括步數、活動時間、燃燒的卡路里等，除了每日總數，也可看到數據於當日不同時間的分佈，例如11月27日是下午才出門口，圖表可見步數在下午4至5時起才增加，App亦會顯示當日活動時間。Galaxy AI會分析前一天活動和睡眠數據（上圖橙色框），給出「能量分數」，提供健康建議。 Galaxy Ring可監測每日運動量（見上圖，），包括步數、活動時間、燃燒的卡路里等，除了每日總數，也可看到數據於當日不同時間的分佈，例如11月27日是下午才出門口，圖表可見步數在下午4至5時起才增加，App亦會顯示當日活動時間。Galaxy AI會分析前一天活動和睡眠數據（上圖橙色框），給出「能量分數」，提供健康建議。

・控制手機拍照

用戴Galaxy Ring的手指與拇指輕輕夾兩下（見上圖），可控制已配對的Samsung Galaxy智能手機拍照。實測與Galaxy S24 FE智能手機配對後，將手機置於桌子，可控制手機拍照，外出遊玩時可派上用場。目前手機控制只有拍照或關閉鬧鐘兩個功能。

・佩戴感

Galaxy Ring重2.3至3g，外型纖薄輕巧，內圍有3個感應器，實測期間長時間和睡覺時佩戴也無特別感覺，但洗手或出汗後如沒擦乾戒指和手指，舒適度會有影響，建議先擦乾再繼續戴。Galaxy Ring邊框由鈦合金製成，防水等級為100米，可戴着洗手、淋浴或游泳，實測戴着洗手後，仍可正常使用。

Galaxy Ring

顏色：鈦黑、鈦銀、鈦金

尺寸：5號至13號（共9個尺寸）

建議零售價：3298元

連接：藍牙 v5.4

感應器：加速計、光學心率傳感器、溫度感應器

文：陳凱雯 hmchan@mingpao.com