全港首間期間限定「良心便利店」登陸朗豪坊　良心成分表了解社企產品背景｜好去處

在互動專區中，大家還可在特定條件下隨意選擇光顧社企產品或普通產品，親身感受不同的消費選擇帶來的各種結果和改變。（圖片由相關機構提供）

全港首間「良心便利店」正式登陸旺角朗豪坊，由即日起營業至12月15日。這間由豐盛社企學會（豐盛）主辦、民政及青年事務局贊助的「十一良心消費運動」首推的「良心便利店」，成立目的是希望公眾能對自己的消費行為「諗多一步」，提倡每次消費都是一次改變未來社會、環境發展的機會——透過購買社企的產品支持他們的社會目標。是次期間限定便利店精選了6間本地社企的產品，部分社企更於今次活動特意推出限定及全新產品，為大家提供與別不同、更有新鮮感的產品選擇。「良心便利店」內的產品均首次附有「良心成分表」，解說背後生產的社企背景、其「良心成分」例如「協助長者就業」、「環境保護」等等方面的社會目標，更會列明對應的聯合國可持續發展目標（SDGs），幫助大家選擇符合自己理念的商品，讓每一次消費都能成為有意義的選擇。

大家選購完優質社企產品，還可以在展覽互動專區一邊玩一邊學。在互動專區中，除了有選擇冷知識和大家分享外，還可在特定條件下隨意選擇光顧社企產品或普通產品，親身感受不同的消費選擇帶來的各種結果和改變。另一邊廂就可看到由理工大學產品設計系團隊，由設計到製作一手包辦四個3D打印展品，將可持續發展的重要性以有趣生活化的方式呈現。同場還可以即場參與小遊戲，如於3D展區從四個展品中找出隱藏其中的Choice Buddy，就可換取便利店吉祥物Choice Buddy紀念品。

豐盛社企學會「良心便利店」@朗豪坊

日期：即日起至12月15日

時間：11am-9pm

地點：旺角朗豪坊7樓

網址：https://tecm.hk/tc/event/detail/99/1

註：資料以主辦方最新公布為準