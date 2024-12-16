去頭皮洗頭水使用注意　不建議一家人共用一瓶洗頭水　無頭皮屑問題不宜用去屑洗頭水

頭皮屑令人困擾，不過去屑去頭皮洗頭水使用不當的話，或會引起過敏、令問題惡化。消委會引述香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅的意見，提醒大家慎用去頭皮洗頭水，例如不建議一家人共用一瓶洗頭水、無頭皮屑的話不宜使用去屑洗頭水。

1.不建議所有家庭成員共用一瓶洗頭水──消費者應按個人年齡、髮質、季節等因素選用合適的洗頭水，選擇應按個人需要。

2.避免使用高致敏成分洗頭水──患有濕疹或皮膚敏感人士，應避免選用含有高致敏成分的洗頭水，以預防因接觸性過敏反應而引起的頭皮屑。

3.無頭皮屑問題者，不宜使用去屑洗頭水──去屑洗頭水不能起到預防頭皮屑作用，反而可能會刺激頭皮，造成敏感狀況。

4.小心選用頭髮造型產品──倘有活躍皮膚過敏問題（如頭皮出現泛紅、痕癢、疼痛等徵狀），應小心選用頭髮造型產品。

5.可按季節轉換洗頭水──頭髮和頭皮狀況會隨季節不同而轉變，應使用不同洗頭水，例如夏天注重控油，冬天注重保濕。

6.情況有改善的話，可轉換較溫和洗頭水

7.頭皮屑問題嚴重的話，應諮詢醫生

消委會報告：去頭皮洗頭水13款表現最佳【附名單】

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