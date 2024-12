AIRSIDE「蘇門答臘美術館」數碼藝術體驗展覽　4大瀕危物種反思人與自然關係｜好去處

next

啟德AIRSIDE GATE33藝文館繼去年的「海洋美術館(BLUTOPIA)」展覽取得成功,今年12月再度與本地藝術創作團隊ALAN(Artists Who Love Animals and Nature)合作,帶來最新數碼藝術體驗展覽「蘇門答臘美術館(Spirit of SUMATRA)」,邀請大家一同探討蘇門答臘熱帶雨林與人類的關係。體驗透過揉合MR混合實境、AR擴增實境及AI人工智能生成科技的不同創作,深入了解當中5大展區、9大互動藝術體驗,以及背後的創作原因與過程。

在一系列大型實體藝術作品之外,公眾可欣賞透過MR混合實境帶來的《野性的勒塞爾》藝術裝置,觀察自然界晝夜變化;亦有揉合AI人工智能生成科技的《97%》藝術互動裝置及《森林中的人》藝術對話裝置,讓大家化身紅毛猩猩;更可以中、英文與其中一隻紅毛猩猩進行對話;而在12月中旬展覽初期,參觀者可親臨欣賞荷蘭藝術家即場繪製《自然遺珍》立體錯視壁畫,完成品將配合AR擴增實景,以變形幻覺壁畫藝術形式呈現。同場更有其他形式作品,如混合媒體壁畫藝術作品、紙藝作品及視覺互動藝術裝置等,讓大家透過藝術引領深入蘇門答臘熱帶雨林腹地。

觀眾可即場於南豐集團旗下手機應用程式NF Touch免費報名參與體驗,與各大展區的多件互動藝術體驗作品,讓你進一步投入「蘇門答臘美術館」的旅程之中,深入了解9大互動藝術體驗的創作歷程。ALAN這次特別以蘇門答臘瀕危動物為主題,設計了共5款精美明信片,參觀者觀賞展覽後,更有機會獲得隨機送上的精美明信片一張,以作留念。

AIRSIDE GATE33藝文館 x ALAN「蘇門答臘美術館」數碼藝術體驗展覽

日期:即日起至2025年2月28日

時間:11:00am-9:00pm

地點:九龍啟德協調道2號AIRSIDE 3樓GATE33藝文館

參加辦法及注意事項:免費入場,參觀者需即場於南豐集團旗下手機應用程式NF Touch免費報名(名額有限,額滿即止),參與者必須依從導賞員及現場工作人員之指示

註:資料以主辦方最新公布為準