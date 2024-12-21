AIRSIDE「蘇門答臘美術館」數碼藝術體驗展覽　4大瀕危物種反思人與自然關係｜好去處

在第五展區，ALAN特別以蘇門答臘瀕危動物為主題，設計了5款精美明信片，參觀者觀賞展覽後，有機會獲得隨機送上的精美明信片一張，以作留念。（圖片由相關機構提供）

在第五展區，ALAN特別以蘇門答臘瀕危動物為主題，設計了5款精美明信片，參觀者觀賞展覽後，有機會獲得隨機送上的精美明信片一張，以作留念。（圖片由相關機構提供）

在第五展區，ALAN特別以蘇門答臘瀕危動物為主題，設計了5款精美明信片，參觀者觀賞展覽後，有機會獲得隨機送上的精美明信片一張，以作留念。（圖片由相關機構提供）

在第五展區，ALAN特別以蘇門答臘瀕危動物為主題，設計了5款精美明信片，參觀者觀賞展覽後，有機會獲得隨機送上的精美明信片一張，以作留念。（圖片由相關機構提供）

在第五展區，ALAN特別以蘇門答臘瀕危動物為主題，設計了5款精美明信片，參觀者觀賞展覽後，有機會獲得隨機送上的精美明信片一張，以作留念。（圖片由相關機構提供）

於第三展區，荷蘭藝術家Leon Keer將會以變形幻覺壁畫藝術及AR擴增實境作品「自然遺珍」，邀請參觀者進入畫作之中，與極危物種蘇門答臘大象在森林漫步。（圖片由相關機構提供）

進入第一展區，可以見到本地藝術單位KaCaMa Design Lab創作的巨型紙品森林「穿越紙林」，當中有全球最大的花朵，以及蘇門答臘不同的植物物種。（圖片由相關機構提供）

進入第一展區，可以見到本地藝術單位KaCaMa Design Lab創作的巨型紙品森林「穿越紙林」，當中有全球最大的花朵，以及蘇門答臘不同的植物物種。（圖片由相關機構提供）

進入第一展區，可以見到本地藝術單位KaCaMa Design Lab創作的巨型紙品森林「穿越紙林」，當中有全球最大的花朵，以及蘇門答臘不同的植物物種。（圖片由相關機構提供）

啟德AIRSIDE GATE33藝文館最新數碼藝術體驗展覽「蘇門答臘美術館」，透過揉合MR混合實境、AR擴增實境及AI人工智能生成科技的不同創作，探討蘇門答臘熱帶雨林與人類的關係。（AIRSIDE facebook圖片）

啟德AIRSIDE GATE33藝文館繼去年的「海洋美術館（BLUTOPIA）」展覽取得成功，今年12月再度與本地藝術創作團隊ALAN（Artists Who Love Animals and Nature）合作，帶來最新數碼藝術體驗展覽「蘇門答臘美術館（Spirit of SUMATRA）」，邀請大家一同探討蘇門答臘熱帶雨林與人類的關係。體驗透過揉合MR混合實境、AR擴增實境及AI人工智能生成科技的不同創作，深入了解當中5大展區、9大互動藝術體驗，以及背後的創作原因與過程。

在一系列大型實體藝術作品之外，公眾可欣賞透過MR混合實境帶來的《野性的勒塞爾》藝術裝置，觀察自然界晝夜變化；亦有揉合AI人工智能生成科技的《97%》藝術互動裝置及《森林中的人》藝術對話裝置，讓大家化身紅毛猩猩；更可以中、英文與其中一隻紅毛猩猩進行對話；而在12月中旬展覽初期，參觀者可親臨欣賞荷蘭藝術家即場繪製《自然遺珍》立體錯視壁畫，完成品將配合AR擴增實景，以變形幻覺壁畫藝術形式呈現。同場更有其他形式作品，如混合媒體壁畫藝術作品、紙藝作品及視覺互動藝術裝置等，讓大家透過藝術引領深入蘇門答臘熱帶雨林腹地。

觀眾可即場於南豐集團旗下手機應用程式NF Touch免費報名參與體驗，與各大展區的多件互動藝術體驗作品，讓你進一步投入「蘇門答臘美術館」的旅程之中，深入了解9大互動藝術體驗的創作歷程。ALAN這次特別以蘇門答臘瀕危動物為主題，設計了共5款精美明信片，參觀者觀賞展覽後，更有機會獲得隨機送上的精美明信片一張，以作留念。

AIRSIDE GATE33藝文館 x ALAN「蘇門答臘美術館」數碼藝術體驗展覽

日期：即日起至2025年2月28日

時間：11:00am-9:00pm

地點：九龍啟德協調道2號AIRSIDE 3樓GATE33藝文館

參加辦法及注意事項：免費入場，參觀者需即場於南豐集團旗下手機應用程式NF Touch免費報名（名額有限，額滿即止），參與者必須依從導賞員及現場工作人員之指示

註：資料以主辦方最新公布為準