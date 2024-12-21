YOASOBI Live 2024 Pop-up Store＠啟德The Twins雙子匯　演唱會限定商品、舞台打卡位、自拍亭【附入場預約連結】

憑日本人氣動畫《我推的孩子》主題曲《Idol》人氣急升的二人唱作組合YOASOBI，期間限定店「YOASOBI Live 2024 Pop-up Store」今日（21日）起於啟德新地標The Twins雙子匯展覽場地TT SITE開設，展期至2025年1月6日。YOASOBI將於12月26日至27日首度於亞洲國際博覽館舉辦兩場演唱會，限定店售賣多款演唱會周邊商品，包括限量版「YOASOBI x 三得利啤酒」聯名啤酒、演唱會T恤、時尚衛衣、毛巾、及其他珍貴演唱會紀念品。

此外，限定店更設有多個互動元素，讓粉絲體驗YOASOBI的音樂世界，現場將設置多台扭蛋機，讓粉絲可以把YOASOBI的可愛小物帶回家。同時，也設有Snapio自拍亭，讓粉絲可以與YOASOBI的影像合影，留下珍貴的紀念。店內精心打造多個打卡位，包括仿照演唱會舞台設計的打卡位，猶如置身於演唱會現場，感受YOASOBI的舞台魅力；亦有巨型演唱會海報打卡位。

YOASOBI Live 2024 Pop-up Store＠啟德The Twins雙子匯

日期：2024年12月21日至2025年1月6日

時間：中午12時至晚上8時

入場方式：必須先透過Gulu App／網上預約／即時現場取票

地點：啟德The Twins雙子匯1期10樓TT SITE（經由9樓扶手電梯到10樓進入TT SITE）