The Big Bounce巨型充氣城堡@西九文化區藝術公園大草坪　聯乘麥兜設不倒翁打卡位｜聖誕好去處2024

「The Big Bounce世界巡迴香港站」充氣城堡及全港最長充氣障礙賽道，即日至2025年1月5日在西九文化區藝術公園大草坪舉行，主要分為4個充氣遊樂區：佔地16,000平方呎充氣城堡、超過150米長障礙賽道「The Giant巨無霸挑戰場」、巨型運動場「Sport Slam體育狂熱」，以及太空主題「airSPACE Pink Alien外星人堡壘」。當中包括多種互動十足玩樂元素，如競技籃球場、攀爬塔、球類運動、巨型滑梯、波波池等。主辦單位更聯乘動畫《麥兜》多個人氣角色，在場內打造14個1.8米高不倒翁玩味打卡位及售賣限量聯乘精品。

現場夜晚變身音樂派對「黑夜彈跳派對」，有人氣DJ駐場，每晚特設主題音樂，如K-POP、Y2K、懷舊Disco夜。會場設有飲食攤位售賣滋味美食（如台灣腸、熱狗、燒賣、迷你披薩、雞髀、杯麵、汽水等）。

即日至2025年1月5日，可透過網上購票平台Incutix購買門票（bit.ly/incutix_bbahk），90分鐘門票包括一個指定40分鐘時段進入充氣城堡，以及無限次進出其他巨型充氣遊樂區。

「滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站」

日期：即日至2025年1月5日

時間：10:00am-11:10pm（分時段）

地點：西九文化區藝術公園大草坪

購票：bit.ly/incutix_bbahk

註：資料以主辦方最新公布為準

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm