麥當勞App 1月2-8日不同優惠：$10九件麥樂雞、$10兩個香芋批　PayMe App搶$5麥當勞優惠券｜麥當勞優惠

軟硬天師（左一及左二）與麥當勞叔叔（圖片由相關機構提供）

2025年1月1日全日歎到McGriddles或珍寶套餐早餐。（圖片由相關機構提供）

麥當勞將於2025年1月1日請全港市民免費乘搭來往中環及尖沙嘴的天星小輪航線。（圖片由相關機構提供）

麥當勞App指定日期的「麥麥celebrate」優惠。（圖片由相關機構提供）

麥當勞App指定日期的「麥麥celebrate」優惠。（圖片由相關機構提供）

麥當勞App指定日期的「麥麥celebrate」優惠。（圖片由相關機構提供）

麥當勞App指定日期的「麥麥celebrate」優惠。（圖片由相關機構提供）

麥當勞App 1月2日至1月8日連續七日推出「麥麥celebrate」優惠，著數日日不同。（圖片由相關機構提供）

麥當勞App 1月2日起的不同優惠

1月2日：$10九件麥樂雞（參考價：$28.5起）

1月3日：$15火腿扒芝士包配中汽水（參考價：$33.5起)

1月4日：$10雲呢拿奶昔（可選士多啤梨奶昔）（參考價：$17起 ）

1月5日：$10香芋批兩個（參考價：$23起）

1月6日：$20脆香雞翼4件配中汽水（參考價：$44起）

1月7日：$25雙層魚柳包配中汽水（參考價：$48.5起）

1月8日：$20脆辣雞腿包配中汽水（參考價：$43.5起）

PayMe App搶$5麥當勞優惠券

1月2日至1月9日，顧客亦可登入PayMe App搶$5麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿$40或以上，並使用PayMe付款，優惠券自動扣減。（使用條款以主辦方最新公布為準）

1月1日全日歎McGriddles、珍寶套餐早餐

1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間，楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）全日供應。大家可按照個人喜好選擇套餐優惠價$36.5起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品），或套餐優惠價$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）。而珍寶套餐（配薯餅及飲品）亦於1月1日全日供應，並以$37套餐優惠價發售。

註：優惠詳情以麥當勞最新公布為準

麥當勞活動：

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