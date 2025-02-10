情人節好去處：荃灣廣場「PIXAR幸運達MORE春日祭」甜蜜蜜打卡+情人節消費賞朱古力

荃灣廣場「PIXAR幸運達『MORE』春日祭」舉行中（詳情），情人節除了可以與情人甜蜜蜜打卡之外，還有機會獲得sweet爆禮遇情人節限定賞：2月14日消費滿$300、即場在L5空中樂園「荃灣廣場呈獻PIXAR幸運達『MORE』春日祭」打卡、讚好荃灣廣場社交媒體，以及發布貼文並hashtag #tsuenwanplaza 及 #荃灣廣場，可獲朱古力一盒。網址：www.tsuenwanplaza.com.hk 註：資料以主辦方最新公布為準
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