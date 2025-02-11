KFC優惠2025｜KFC家鄉雞扒包買一送一、$50六件雞、$16芝心雞肉火腿脆卷餐　2月13日起三周優惠各不同｜著數情報

KFC肯德基將於2025年2月13日起，一連三周推出「肯！抵DEAL」限時優惠，包括第一周的早餐時段「家鄉雞扒包買一送一」、上午11時後「$50六件雞」、第二周的早餐時段「$16芝心雞肉火腿脆卷餐」、上午11時後「$109超值三人餐」等。優惠數量及供應期有限，售完即止；優惠只限堂食及外賣自取，不適用於快脆送，亦不可與套餐加配美食優惠同時使用。

KFC首星期（2月13-19日）會以早餐「家鄉雞扒包買一送一」及「$50六件雞」打頭炮，上午11時後「$50六件雞」優惠可自由配搭雞件口味，例如家鄉雞，香辣脆雞、狂惹香燒雞。第二周為2月20-26日，上午11時前有「$16芝心雞肉火腿脆卷餐」，上午11時後有「$109超值三人餐」。最後一周的2月27日至3月5日，有「$20香葱家鄉雞粒粥／香葱雞絲粥配熱飲」，可以加$6配油炸鬼；上午11時後「$49十二件巴辣香雞翼」。

2月13日至3月5日期間，「$5粗薯條（普通）配芝士FING FING粉」亦會大熱回歸，yuu會員更可以1000分兌換粗薯條優惠，歎住慳多啲。

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註：資料以KFC最新公布為準