抽濕機選購使用注意　消委會提醒勿浴室使用　滴水衣物勿置抽濕機上方

抽濕機本港一年四季都用得到，消費者委員會（消委會）提醒，選購及使用抽濕機時，不要購買不符合本地規格的抽濕機，不應在浴室使用，滴水的衣服勿放置在抽濕機的上方。

抽濕機 選購注意：

1. 不應於網店購買不符合本地規格的抽濕機；

2. 居住面積較大或環境較潮濕（例如近海），可選購抽濕量較高的型號，抽濕的速度相對較快，反之亦然；

3. 選購壓縮式抽濕機時，應參考產品上能源標籤標示的數據，比較不同型號的能源效益級別、能源效率、抽濕量等。在同一抽濕量下，能源效率愈高代表愈省電，抽濕量愈高，代表抽濕速度愈快；

4. 可配備HEPA過濾器作空氣淨化的抽濕機：由於過濾器須適時更換，宜同時考慮往後更換過濾器的成本。根據消委會是次測試結果，HEPA過濾器為額外配件的2款樣本，安裝HEPA過濾器後的抽濕效能明顯下降，消費者選購可配備HEPA過濾器作空氣淨化的抽濕機時，宜多加留意［詳情］；

5. 盛水器容量愈大，倒水次數愈少。盛水器倘設有手柄，倒水或搬運盛水器時會較方便；

6. 較重的抽濕機大多設有腳輪，活動腳輪可360°移動，搬動時比「只可左右移動的固定腳輪」靈活及方便。

抽濕機 使用注意：

1. 抽濕機應擺放在平穩的地方，以免傾側翻倒；

2. 不應在浴室使用抽濕機；

3. 乾衣時，勿把衣服遮蓋出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。勿將未完全扭乾仍在滴水的衣服，放置在抽濕機的上方，以免水滴流入機內構成危險；

4. 用戶應根據說明書安裝可配備HEPA過濾器作空氣淨化的抽濕機的過濾器，必須適時清潔及更換過濾器，否則淨化能力會大減。用戶清潔過濾器的塵埃時，應使用軟刷或吸塵器；

5. 用戶應定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱，清洗及待乾才放回；

6. 避免於無人看管或晚上睡覺時使用抽濕機。不使用抽濕機時，應把電源關掉，不少型號設有定時關機功能，用戶應善用，避免抽濕機開機時間過長或忘記關機，既省電又安全；

7. 抽濕機如果有不正常現象（例如出現異常聲音、異味或機器過熱等），應立即停止使用。

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