新地將軍澳三大商場「將軍澳泊車賞」　東港城、將軍澳中心、PopWalk天晉滙：泊車+消費　回贈可高達20%｜著數情報

新鴻基地產旗下將軍澳三大商場（東港城、將軍澳中心、PopWalk天晉滙）即日至3月31日攜手推出車主專屬獎賞「將軍澳泊車賞」，The Point會員在該三大商場泊車及消費滿$3000，可獲三大商場合共$600商場電子購物贈券組合，以及3小時免費泊車組合，禮券回贈總額高達20%。

另外，將軍澳中心最近加盟提供The Point「特快充電」服務，令將軍澳區內的The Point「特快充電」增至8個。將軍澳中心及東港城聯合為電動車車主準備充電及購物禮遇，The Point會員在該兩大商場使用The Point特快充電服務，並在場內消費滿指定金額，可獲合共高達$900商場購物電子禮券及免費泊車券。

新地將軍澳三大商場「將軍澳泊車賞」

日期：即日至3月31日

參與商場：東港城、將軍澳中心、PopWalk天晉滙

將軍澳中心「充電3重賞」

換領日期：即日至5月15日

換領時間：1:00pm-10:00pm

換領地點：將軍澳中心地下中庭換領專櫃

東港城「電車充電購物激賞」

換領日期：即日至另行通知

換領時間：1:00pm至10:00pm

換領地點：東港城2樓禮品換領處

東港城網址：www.eastpointcity.com.hk

將軍澳中心網址：www.park-central.com.hk

PopWalk天晉滙網址：www.popwalk.com.hk

註：資料以主辦方最新公布為準