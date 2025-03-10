下午茶之選：馬哥孛羅香港酒店Cucina「春漾草莓下午茶」

馬哥孛羅香港酒店Cucina「春漾草莓下午茶」（圖片由相關機構提供）

馬哥孛羅香港酒店Cucina即日至4月30日推出「春漾草莓下午茶」，提供11款意式茶點，散發鮮果香氣，例如草莓啫喱配鴨肝醬，以自家製的鴨肝醬搭配啫喱，油香豐腴不膩。其他意式地道茶點有黑松露海鮮酥皮撻、意式多士配雞蛋、龍蝦及黑松露。6款甜點包括草莓法式泡芙配吉士醬、草莓馬卡龍、草莓費南雪等。［下午茶菜單］

馬哥孛羅香港酒店Cucina「春漾草莓下午茶」

供應期：即日至4月30日

價錢：兩位用$588、一位用$294（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓

電話：2113 0808

註：資料以餐廳最新公布為準