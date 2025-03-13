OK便利店優惠：OK便利店維記雪糕$6十件｜著數情報

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文章日期：2025年03月13日
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OK便利店推出維記雪糕優惠。（OK便利店facebook圖片）
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OK便利店推出維記雪糕優惠，維記甜筒、雪糕杯、雪米糍2粒裝，$60有10件，即平均每件只售$6。優惠日期為即日至3月16日。
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維記雪糕
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